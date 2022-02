Lanzan alerta por fuertes tormentas y ocasional caída de granizo para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia fuertes tormentas en su Sistema de Alertas Meteorológicas Tempranas (SAT) para este viernes 25 de febrero en dos provincias del norte argentino.

Según el SMN, las provincias de Corrientes (General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé) y Misiones (25 de Mayo - Apóstoles - Cainguás - Concepción - Leandro N. Alem - Oberá - San Javier - Sur de Guaraní) se verán afectadas por fuertes tormentas durante la mañana y tarde de hoy. Por ello, se ha emitido alerta amarillo en todas esas zonas.

"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes, acompañadas de ocasional caída de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados localmente", expresa la página oficial.

Mapa alerta 25 de febrero. SMN

Para evitar posibles accidentes el SAT recomienda a los ciudadanos: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mientras que para el sábado 26 de febrero, el pronostico indica que en el este de la provincia de Buenos Aires y noreste de La Pampa se registrarán fuertes tormentas durante la tarde. En estas zona se ha emitido alerta amarillo.