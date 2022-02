Grooming Argentina y Twitter crearon una guía para prevenir esta problemática

No debiera extrañarnos que con la inmersión digital que supuso la pandemia para buena parte del mundo, los delitos en la web hayan crecido. Uno de ellos es el grooming, es decir, el acoso a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales, generalmente por parte de personas adultas que buscan establecer contacto con fines sexuales. Lentamente las plataformas se incorporan en el combate contra estos delitos. Así como lo hizo con TikTok o Facebook para otras actividades, Grooming Argentina lanzó junto a Twitter la primera guía para grooming en América Latina.

Con motivo del lanzamiento de "Grooming: guía informativa para familias y comunidades latinoamericanas" conversamos en MDZ Radio con Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina. Desde la organización están muy entusiasmados con este involucramiento de una plataforma como Twitter en brindar herramientas para la región.

En la confección de la guía encontraron algunas particularidades de la comunidad latinoamericana frente a este delito global."El delito de grooming no en todas las legislaciones en América Latina existe como tipo penal por lo que puso mucho tiempo en el trabajo de investigación. La línea de pensamiento del legislador cuando lo incorpora por el año 2012 en Reino Unido entiende que la persona adulta que comete este delito encamina las acciones mediante esta metodología para llegar al encuentro físico y abusar sexualmente de un niño, niña o adolescente".

Sin embargo, en Argentina se observó que el objetivo del delincuente era otro. "Luego de nueve años de incorporado este delito en la legislación argentina podemos decir que el adulto no pretende un encuentro personal, sino que lo que busca son las imágenes, el contenido de índole sexual, el cual luego puede comercializar, distribuir, generar trueque, compartir en esa subcultura de la pedofilia que prevalece en la internet que no habitamos, la dark web".

Lo que se advierte es que hay una altísima "profesionalización del delincuente sexual nos tiene que interpelar a las comunidades, las sociedades en su conjunto" porque avanza rápidamente.

No sólo es una cuestión delictiva, sino que también hay que "dar una batalla en lo cultural que hoy ubica a esta generación de padres y madres lamentablemente no advirtiendo del todo este lado B de Internet". Además, "el mundo docente que aún no está preparado para avanzar en materia digital".

Uno de los objetivos de la guía es acompañar a niños pero también a adultos. "Esa evolución de las tecnologías descoloca permanentemente al mundo adulto por eso estamos llevando un mensaje de empoderamiento de las infancias y las adolescencias pero a la vez también hacia el padre o madre que se encuentra desprovisto de herramientas y de recursos para enfrentar no sólo situaciones de violencia, sino también en la prevención y educación", expresó.

Hay una pregunta retórica interesante de incorporar en nuestra dinámica familiar: ¿cómo te fue en Internet hoy? Es un abordaje distinto, similar al que tenemos sobre otras actividades como un deporte.

La guía está disponible de forma gratuita. Además de algunas definiciones generales, el documento provee de herramientas prácticas para quienes se estén preguntando si sus hijos o hijas quizá no están expuestos al ciberacoso de un pedófilo. Allí encontrarán: la interpretación e identificación de indicadores conductuales, emocionales y educacionales en las víctimas potenciales, herramientas de ciberseguridad familiar para la prevención primaria y secundaria. También una descripción de la incorporación de dicha conducta como delito en las distintas legislaciones de América Latina.

Desde un tiempo a esta parte Grooming Argentina desarrolló una potente aplicación que permite la denuncia en tiempo real. Se trata de GAPP y es de descarga gratuita. Es la primera en el país y la región.

En cuanto a Twitter se brindan recursos generales de protección, como soporte de denuncia a través de su plataforma, y un glosario con la terminología específica que utiliza la empresa.

