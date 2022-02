Tras el escándalo, la embajadora de la Ganadería presentó su renuncia

La Comisión Vendimia del departamento mendocino de San Rafael se reunió este miércoles tras el escándalo que se suscitó luego de que se viralizara un video de la electa Embajadora de la Ganadería por San Rafael, Cielo Giménez, hablando mal de la Vendimia.

Según indicaron, hasta la mañana de este miércoles habían recibido solo un pedido de disculpas y una disposición a renunciar de manera informal (vía Whatsapp) por parte de Giménez.

Sin embargo, cerca de las 11 se formalizó la renuncia de Giménez. El trámite ingresó por Mesa de Entradas del municipio y se materializó a través del expediente 3162/2022 que seguirá su curso en el área de Asuntos Legales.

La Comisión determinó que el accionar de Giménez infringió los artículos 5 y 6 del convenio rubricado, donde las candidatas aceptan no incurrir en agresiones físicas o verbales de manera personal o a través de redes sociales.

La reunión contó con la participación de integrantes del Ejecutivo Municipal y concejales mujeres del oficialismo, sin la presencia de las ediles del bloque opositor que también integran el cuerpo.

La renuncia de Cielo Giménez.

El video del escándalo

El martes salió a la luz un video en el cual Cielo Giménez, reina distrital y actual embajadora de la Ganadería de San Rafael que, tras quedar tercera en la votación, despotrica contra la Fiesta Nacional de Vendimia. "Lo único bueno de la Vendimia es que tengo un vestido gratis. Lo vendo, precio por MD", lanzó.

"La verdad, Vendimia es una v..., no se metan a Vendimia, es una p..., horrible, asquerosa, no se metan. Me arrepiento de estar en Vendimia", dijo Giménez a un público selecto de Instagram que de todos modos filtró la filmación.