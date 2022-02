Anmat prohibió la venta de cinco suplementos dietarios

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), a través de una publicación realizada en el Boletín Oficial, prohibió “la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional ” de los suplementos dietarios de las marcas “Pipingrock NY USA", “Vitamins because you are worth it", “Horbäach", "Angry Suplements" y "4Life".

El organismo nacional encargado del control y fiscalización de los alimentos que se ofrecen a la venta, dispuso la medida a través de una publicación en el Boletín Oficial por la cual se alcanza a la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de los productos de las marcas de los suplementos dietarios de las marcas “Pipingrock NY USA", “Vitamins because you are worth it", “Horbäach", "Angry Suplements" y "4Life" por carecer de los respectivos avales aduaneros y no poseer autorización para ser comercializados dentro del territorio argentino.

Según la Disposición 1580/2022 publicada en el Boletín Oficial, los suplementos dietarios se encontraron cuando se realizaron procedimientos “a camiones de diferentes empresas de logística sobre la Ruta Nacional N° 11 en la provincia de Formosa, ante el control de las encomiendas y su documentación se desprendió que no poseían el respectivo aval aduanero”.

La Dirección de Fiscalización y Control informó que ”los productos incautados carecen del etiquetado complementario con la información obligatoria conforme lo establece el Código Alimentario Argentino (CAA), y que los mismos no cuentan con autorización para poder ser comercializados en el territorio argentino”.

Los productos mencionados se encuentran en infracción del CAA “por carecer de registros de establecimiento y de producto, resultando ser en consecuencia productos ilegales” y “por tratarse de productos que no puede ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República”.