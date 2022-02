¿Cuáles son las técnicas utilizadas para controlar los incendios?

Desde hace semanas los incendios en Corrientes afectan los humedales, pastizales, plantaciones, bosques nativos y la fauna autóctona de esa provincia. El fuego impactó de manera catastrófica en la biodiversidad de la zona y las consecuencias serán evidente en el corto, mediano y largo plazo. Los brigadistas trabajan a contrarreloj y los pobladores recurren a técnicas que pueden ser riesgosas con tal de evitar el avance del fuego.

Ayer se viralizó el video de un joven que utilizaba un lanzallamas para quemar uno de los bosques en Corrientes que provocó polémica e indignación en las redes sociales. En medio de la catástrofe ecológica y ambiental que tiene lugar en esa provincia, el autor del hecho explicó los motivos de su accionar y en su defensa alegó que estaba utilizando la técnica de contrafuego para controlar los incendios.

Dicha técnica es utilizada para quemar vegetación en zonas más amplias y consiste en crear un fuego que logre avanzar contra el incendio, quemando el combustible en la trayectoria que, por su comportamiento, lleva el incendio. Cuando los dos fuegos se encuentran el incendio se extingue por carencia de vegetación combustible.

Según especialistas, esta herramienta debe ser utilizada por personal idóneo ya que, si no es bien utilizada, puede generar nuevos focos de incendio. El objetivo del contrafuego es la eliminación de combustible, cuando la cabeza del incendio llega no encuentra combustible que quemar y seguir alimentándose, por lo tanto se detiene. Es una de las técnicas más rápidas y efectivas para poder controlar el incendio.

"No cualquiera la puede hacer, lleva mucho tiempo aprender el comportamiento del fuego, hay que saber dónde lo vas a iniciar, no es solamente prender fuego y que ese fuego vaya por donde quiera", explicaron.

¿Cuáles son las técnicas que utilizan los brigadistas?

Las técnicas para controlar o disminuir el impacto del fuego son variadas y se utilizan luego de evaluar los pro y contras de la aplicación de las mismas en la fauna y forestación del lugar.

Entre los aspectos prioritarios está el cuidado de la forestación más antigua cuya recuperación es más difícil. En algunos casos, los brigadistas sacrifican la forestación más joven utilizando la técnica contrafuego para generar espacios de seguridad con el objetivo de que el fuego no llegue a forestaciones más adultas. "La lógica diría que si han querido preservar la forestación y que el fuego no les llegue, deberían hacer quemas de ensanche o fajas negras, sacrificando esos cuadros y controlando para que cuando el fuego llegue no haya material combustible y no pase", explicaron.

El impacto desde el punto de vista ambiental del fuego en pastizales es muy grande, la fauna es la que más sufre pero la recuperación del pastizal es mucho más rápida. "El problema en el pastizal es cuando el fuego entra en las turberas o donde el suelo es orgánico ya que se producen fuegos subterráneos que van propagando por debajo de la tierra y puede estar días encendido, por más que llueva si no hay suficiente humedad, el agua no llega abajo y el fuego sigue quemando por debajo", dijeron.

El control de ese tipo de incendios es sumamente dificultoso, cuando el fuego subterráneo encuentra alguna cueva que le permite el ingreso de oxígeno y arriba hay pastizal seco o combustible, vuelve a provocar el incendio superficial.

Impacto en la fauna y la forestación según el tipo de fuego

El problema más serio, según los especialistas, es el impacto en la fauna ya que dependiendo las condiciones y tipo de incendios, muchas veces no tiene la posibilidad de escapar. Cuando el fuego se produce sin viento se denomina "fuego lento", en esos casos, la fauna puede tener más posibilidades de escapar o rodear el fuego. Por el contrario, cuando los incendios se producen con vientos, la fauna no tiene escapatoria ya que el fuego se desplaza a la misma velocidad.

Otra aspecto a tener en cuenta es si el incendio se produce durante el día o la noche, generalmente en la noche queman con menor intensidad lo que produce un impacto menor en la vegetación pero, en el caso de la fauna sufre mucho más el impacto ya que se encandilan y no encuentran las vías de escape.

En el caso de la forestación, dependiendo de la edad y la estación, las pérdidas pueden ser totales. Si es una forestación adulta con un fuego que se produce sin velocidad de viento (rastrero que va por abajo), en horas de la tarde o a última hora; la forestación no va a tener mayores daños. Por el contrario, los efectos pueden ser letales si el fuego se produce durante el día, con altas temperaturas y viento que permite que el fuego haga el combustible en escalera y llegue arriba a las copas de los árboles provocando lo que se denomina "fuego de copa". "Ese tipo de fuego genera una gran radiación que termina matando las plantas sin importar su edad. Las forestaciones nuevas son eliminadas por este tipo de fuegos, no sobreviven", destacaron los brigadistas.

Otra de las técnicas muy utilizada para el combate de los incendios son las picadas cortafuegos, para ello, se utilizan camiones o topadoras que retiran el material combustible dejando el suelo mineral. Se producen una especie de huellas o franjas sin vegetación que permiten la discontinuidad del material combustible, como consecuencia, cuando el fuego llega, se encuentra con ese corte que limita su ingreso. Esta estrategia no puede ser utilizada en terrenos pantanosos o cenagosos como los presentes en Corrientes ya que la maquinaria utilizada es muy pesada y se dificulta su acceso a determinadas zonas cercanas a las lagunas.

En cuanto a los plazos de recuperación de los forestales, varía de acuerdo a la especie en cuestión. "Algunas se recuperan rápidamente y otras son irrecuperables, dependiendo las especies y tipo de madera. El pino y eucaliptus va a depender de la inversión de los productores pero hay plantaciones que para que se pueda cosechar esa madera llevan 30 años de plantada como es el caso de los pinares. Hay que diferenciar lo productivo de lo que es bosque nativo que lleva años en recuperarse", explicaron.

Daños

Un informe técnico de la Estación Experimental Corrientes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) señala que, entre el 15 de enero y el 16 de febrero, último se incendiaron 785.238 hectáreas en suelo correntino, lo que equivale a un 9% de la superficie de toda la provincia y a más de 35 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un ritmo de progresión del fuego entre el 7 y el 16 de febrero de casi 30 mil hectáreas diarias.

Las imágenes son crudas, desde serpientes y yacarés que escapan de las llamas, hasta miles de hectáreas de fauna autóctona y bosques quemados por el fuego. “Los bosques cultivados también fueron muy afectados, ya que el área quemada aumentó casi 2 veces y media pasando de 12 mil a más de 31 mil hectáreas”, agrega el estudio del INTA.