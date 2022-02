Argentina cumple 118 años en la Antártida

La Antártida se ubica a casi 4 mil kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es el continente más austral de todo el planeta Tierra. En este lugar prácticamente inhóspito se ubica la bandera argentina, que representa nuestro país como nuestro mayor símbolo patrio. Hoy es el Día de la Antártida Argentina, gracias a que un 22 de febrero, pero de 1904, flameó por primera vez nuestra bandera en tierra antártica.

Nuestro país es el país con mas tiempo con bases permanentes en el continente. El mejor ejemplo de esto es la Base Marambio, que es una estación científica que tiene como objetivo trabajar en funciones vinculadas a la ciencia y el medio ambiente. Esta base depende del COCOANTAR, Comando Conjunto Antártico.

La bandera argentina flameando como lo hace desde hace 118 años

Vida diaria en el continente

El trabajo realizado por los habitantes de la base es duro, exige mucho compromiso y dedicación. Los ocupantes deben amanecer bien temprano en la mañana, por lo que a las 7 ya están despiertos, ocupándose del mantenimiento de la base, la seguridad de los vuelos y la logística de los laboratorios científicos. Esto se suma a la obvia complejidad de vivir lejos de la familia.

De la misma manera, quienes tienen la oportunidad de experimentarlo aseguran que es un mundo sumamente enriquecedor e interesante. En la base actualmente residen 125 personas, pero existen muchos más desplegados en otros campamentos. La vida en la base es dura, ya que, en un día normal de esta época del año hace -10°C, y el sol se pone 23:30 aproximadamente y amanece a las 3:30am.

Las condiciones pueden ser muy duras

Un dato curioso es que, por el Tratado Antártico, no se pueden ingresar especies que no sean del lugar, por lo tanto no existe la idea de tener una mascota que no sea de la zona. Aquí se deshecha la idea de tener un husky siberiano como ocurre en algunas ficciones. Mientras que, en cuanto a la vegetación, no hay nada de flora, se lo considera un absoluto desierto blanco.

Uno se podría cuestionar cómo se manejó la pandemia dentro de la base argentina, bueno, la vida de los residentes de la base cambió, a pesar de estar prácticamente aislados del mundo, así como cambió la de los ciudadanos normales y corrientes, solo que en diferentes maneras. Antes de partir para el continente los viajeros deben tener 15 días estrictos de cuarentena, se realizan dos estudios PCR y deben ingresar con todos los resultados negativos. Mientras que, en cuanto a la vacunación, ya se pide el esquema de vacunación completo y si existe un refuerzo se ingresa a la Antártida y se provee allí.

Historia de la base

La Base Marambio debe su nombre gracias al vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, un piloto de la Fuerza Aérea de nuestro país que, en 1951, voló el avión Avro Lincoln "Cruz del Sur" desde Río Gallegos hasta la Base San Martín de Bahía Margarita, que se ubica al oeste de la península Antártica, con el objetivo de entregar elementos de supervivencia y correspondencia. Este aviador es considerado pionero en cuanto a la exploración del continente antártico, ya que su historia comenzó unos años antes, cuando realizó vuelos de reconocimiento sobre la sobre la isla Vicecomodoro Marambio, que también debe su nombre al reconocido aviador.

El vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio

Argentina fue, en 1959, uno de los actores centrales de las negociaciones y firma del Tratado Antártico, siendo uno de los 7 miembros consultivos que reclama soberanía, de los 12 que estaban en esa mesa. Actualmente este número es de 29 miembros, a lo que se le debe sumar los miembros adherentes, que son 25 más. En reconocimiento a su actividad y presencia, en 2001 Argentina fue elegida por unanimidad Sede Permanente del Tratado Antártico, después de 10 años de negociaciones.