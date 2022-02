El emocionante testimonio del camionero mendocino que ayudó a los bomberos en Corrientes

Carlos Gonzales es camionero y trabaja en la empresa mendocina Eugenio Ferreyra S.A. Camino a Buenos Aires, sin carga, decidió detenerse en Corrientes junto a un compañero para ofrecer su ayuda en los focos de incendio, donde el fuego ya arrasó casi 800 mil hectáreas. El trabajador habló en No Tan Millennials, el programa de MDZ Radio y contó su experiencia y sensaciones de lo que allí ocurre.

Volvían de Brasil sin carga y al ver lo que pasaba en Corrientes se pararon para brindar ayuda. Fueron tomados como "enviados divinos" por los bomberos que trabajan día y noche para apagar los incendios, porque se habían quedado sin agua.

Carlos, contó desde su ubicación actual, en Villa Fiorito, qué fue lo que vivió este fin de semana en Corrientes. "Decidimos parar y ayudar con mi compañero porque vimos lo que estaba pasando. No teníamos que pasar por esa ruta", dijo. Sin embargo, hasta allí fueron.

Saliendo de Misiones, personal policial les alertó que había animales sueltos y bomberos trabajando a 25 kilómetros. "Las cortinas de humo eran algo impresionante, a 15 km de distancia ya las veíamos. Llegamos al lugar y vimos una situación desesperante y muy triste".

Carlos contó que lo primero que notó fueron las cortinas de humo y luego "gente a la orilla de las rutas con sus bolsos, lo que habían podido sacar porque se les quemó toda la casa. Son personas que trabajan en el monte". Por eso, "10 km adelante nos paramos y hablamos con mi compañero y decidimos ver si podíamos colaborar en algo".

Intentaron llamar a la empresa para la que brindan servicios, pero no tenían señal telefónica, entonces les fue imposible. De todos modos, se detuvieron. "Queríamos avisar al transporte antes de hacerlo porque no sabíamos qué podía pasar. Pero como no pudimos, decidimos nosotros arriesgarnos y asumir las consecuencias de lo que sucediera", relató.

Así, ofrecieron los camiones cisternas con los que viajaban, sin saber que eso era justo lo que necesitaban. Es que los bomberos se habían quedado sin agua. Entonces, "fuimos la estancia de un señor, en 40 minutos cargamos y volvimos. Nos paramos en la salida de una cantera, porque hasta ese momento los bomberos trabajaban de la ruta a 5 km para adentro del monte, de ahí salían y hacían 10 km más para ir a buscar agua. Cargan 500 o 600 litros no más, entonces en lo que cargan, vuelve a arder el fuego". De este modo, les ahorraban ese recorrido.

"El momento que más me conmovió fue cuando salió una camioneta del campo a la ruta, donde estábamos parados, y un bombero que venía en ella me preguntó si nosotros éramos los que veníamos con agua. Le dijimos que sí, entonces miró a su acompañante y exclamó: 'Dicen que Dios existe'".

Cargaron más de 40 camionetas del cuerpo de bomberos, la mayoría de Córdoba. Su sensación fue que "todo es muy triste y a la vez muy valorable ver lo que hacen los bomberos, que están muy cansados". "Eso es lo que pudimos hacer por ellos y por esta situación", finalizó.

