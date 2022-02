Mayra Tous: "Me da pena cuando no respetan las tradiciones de Mendoza"

La Reina Nacional de la Vendimia Mayra Tous 2020/2021 está por completar su segundo y último año de reinado, y está ansiosa por culminar esta etapa que le dejó, asegura, mucho crecimiento y aprendizajes.

Fiel a su forma de hablar dulce y clara, repasa junto a MDZ su experiencia y anticipa cuáles son algunos de sus proyectos para este año, luego de estar abocada a las actividades que requería su función.

Ya desde el comienzo de la charla, la sinceridad y frontalidad que siempre ha tenido Mayra se deja ver: La soberana se expresa a favor de que la representante no oficial de Guaymallén 2022, Julieta Lonigro, pueda participar junto a las otras candidatas.

Mayra se muestra agradecida con todas las personas que pasaron por su vida estos años y reconoce que de todos aprendió algo. Además, está interesada en poder trabajar en algún medio de la provincia y ejercer su rol de comunicadora, aunque actualmente desempeña actividades en una empresa familiar.

- ¿Cómo estás viviendo esta etapa final, después de dos años de reinado?

- La estoy viviendo con mucha alegría, también con un poco de nostalgia, obviamente. Disfrutando de las últimas experiencias, sobre todo de que la gente me reciba y me trate con tanto amor. Han pasado dos años y esto se hace parte de uno. Por otra parte, la nostalgia y los recuerdos me invaden. Estoy preparándome tranquila y sobre todo disfrutando. Ahora estoy ensayando mucho porque voy a estar en la Vendimia de Tupungato, así que muy contenta por ese lado.

Mayra y los portones del parque General San Martín de fondo.

- ¿Estás esperando poder volver a tu rutina?

- Obviamente. Creo que, si bien me da nostalgia y es una linda etapa, tiene que cerrar, debe terminar. Llevo mucho tiempo, han sido dos años, y esto ha implicado que no pueda seguir con mi rutina de trabajo, responsabilidades y demás. Estoy esperando poder volver a todo lo que yo hago, a todas mis responsabilidades.

- ¿Te ha condicionado el hecho de haber estado tanto tiempo cumpliendo con el rol de Reina?

- No me ha condicionado para nada, al contrario: yo empecé a trabajar este año. A hacer mis cosas, a proyectarme en la vida, con todos mis intereses, personales y profesionales. Pero obviamente hay tareas y funciones que cumplir y eso implica que no puedas tener una rutina de trabajo porque tenés que cortarla por ciertos eventos o circunstancias.

La reina en el último ensayo de la fiesta de Tupungato, que será esta noche.

- ¿Qué enseñanza te ha dejado esta experiencia tan particular?

- ¿Enseñanzas? Miles, sobre todo me hizo muy fuerte, me hizo reconocer que el reinado en Vendimia es un lugar importante que ocupa la mujer. Es una decisión que tomé por mis propios medios y nadie me influenció. Es lo que digo siempre: somos mujeres que tomamos esta decisión para ocupar este lugar, por nosotras mismas. Y a mí me hizo crecer en todos los aspectos, en conocimientos cien por cien. Pude visitar muchos lugares, charlar con muchas personas a través de las entrevistas que hice en los ciclos que llevamos adelante con la Municipalidad de Tupungato. Pude conocer a gente que me hizo crecer profesionalmente y como persona y eso es lo que yo me llevo en mi interior. De todas las personas que voy conociendo aprendo algo, así es que la verdad, dejo la corona plena de felicidad.

- ¿Qué pensás de la situación de Julieta Lonigro, la reina "blue" de Guaymallén?

- Es un tema netamente municipal, pero me apena mucho que el municipio de Guaymallén haya tomado esta decisión de una forma tan rápida, tan aparentemente fácil, cuando estamos hablando de algo que representa a nuestra tradición, a lo más puro de la vendimiadora mendocina.

Presentarnos a Reina es algo que nosotras decidimos hacer, por eso me apena mucho: el municipio en algún momento deberá revertirlo o que esto se pudiera dar a discusión entre los ciudadanos. De verdad es algo muy lindo ser Reina: es una experiencia que te enseña, muy linda de vivir.

Que Julieta no pueda participar en la elección provincial me pone triste, porque es una chica que tiene todas las ganas de participar y que está preparada, está yendo a todos lados. Me da tristeza que vayamos para el lado de no respetar las tradiciones de Mendoza.

Mayra Tous.

- ¿Qué planes tenés para cuando entregues los atributos?

- Mis planes son laborales y profesionales. Tengo que rendir mi tesis, que espero que sea pronto. Soy comunicadora social y por supuesto me encantaría hacer algo relacionado a lo que estudié. No he tenido la oportunidad. Si bien he hecho cosas, como conducciones, no fue mucho, me encantaría poder trabajar en algún medio.

Ahora estoy trabajando en una empresa familiar, y esto me está haciendo crecer mucho y me encanta. También tengo planes a nivel personal, obviamente de familia y demás, pero todo a su debido tiempo.

- ¿Tenés algún mensaje de despedida?

- Un agradecimiento gigante a modo de despedida, en especial a los tupungatinos porque siempre lo digo y lo voy a repetir: los quiero con todo mi corazón. Fueron los que me llevaron a poder ocupar este hermoso lugar.

A todos los mendocinos, mi amor absoluto. A toda la gente que ha pasado por mi vida y me ha enseñado algo, ya sea bueno o malo. De todo yo he aprendido, todo me ha formado como persona, me ha hecho crecer.

También agradecer a los medios de comunicación que siempre han estado para mí, cuando he tenido algún pedido solidario, cuando he tenido algo que decir. Sobre todo porque me han respetado mucho. Mucho se habla de eso, de que los medios por ahí no respetan la figura de la reina. Yo, por el contrario, me he sentido muy querida, muy respetada por todos. Han sido dos años que no olvidaré jamás.