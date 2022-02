Casas a un euro: paso a paso cómo comprar en Sicilia

Cada tanto aparecen esas historias que nos hacen soñar sobre otra realidad posible. Con las extensas dificultades que un argentino encuentra a la hora de adquirir la "casa propia", parece salido de la ficción que por sólo 1 euro sea posible ser propietario de una vivienda en Italia. Sin embargo, el testimonio de decenas de argentinos que ya se animaron a comprar en Sicilia cuentan otra cosa.

Contactamos a Érica Moscatello, una argentina que desde hace un tiempo está a cargo de vincular Mercosur con Mussomeli, un pequeño pueblo en el centro de Sicilia que ofrece sus casas a un euro. Ella es la presidenta de la consultora Caccipit (Consultoría y asistencia de gestión en cultura, comercio, industria y producción en Italia y la Unión Europea) a la que el Gobierno de Mussomeli le encargó desde el año pasado la responsabilidad de conseguir compradores de las “Casas a 1 Euro” en toda la región del Mercosur.La primera pregunta siempre será que tan real es la propuesta. Pues tiene algunos matices.

"Las casas a un euro no son habitables sino que son a reestructurar. La gente deberá remodelarlas porque están vacías, en algunos casos, dese la segunda guerra mundial. Tienen una arquitectura impresionante por su estilo medieval realizadas en piedra con las ventanas de madera con balcones o terrazas con vista panorámica al mar mediterráneo".

Si bien hay de otros precios, algunas de las casas a un euro se vendieron en buen estado."Vendimos alguna que estaban en buen estado listas para pintura y manutención pero la mayor parte están para reestructurar".

Lo que la consultora advierte desde el principio es que no es tan sólo un euro sino que "después están los gastos de escrituración, planimetría y catastrales que son los mismos de comprar cualquier propiedad". Por lo que conviene tener en cuenta que la inversión es superior para poder habitar en esa propiedad.

"Inicialmente para comprar la casa de un euro, escriturar la propiedad se gastará 10.000 euros en todo lo que es administrativo. En la reestructuración que depende de los metros cuadrados calcular desde 15.000 euros en adelante" detalló Moscatello.

Entre los argentinos que ya compraron, Érica nos comparte la historia de su homónima, Érica Yañez, una rosarina que "adquirió una casa chiquita que está en muy buen estado con un estilo muy europeo que da al mar mediterráneo y al castillo".

Esta experiencia revinculante entre argentinos e italianos viene siendo una operación exitosa. "Se vendieron más de 350 casas desde que se empezaron a comercializar en septiembre de 2021. Iniciamos a ofrecer a argentinos y a Mercosur y ya vendimos unas 42 propiedades entre rosarinos y porteños".

¿Necesito la ciudadanía italiana para comprar la casa?

Por estos tiempos muchos argentinos buscan una opción para migrar. No se trata sólo de jóvenes sino muchas veces personas más grandes que ya formaron una familia. La buena noticia es que "no hace falta tener los papeles de ciudadanía italiana o europea para adquirir alguna de estas propiedades". Sin embargo sí lo es para residir en Italia. "Es importante aclarar que la compra del inmueble no supone ningún beneficio para la residencia en Italia" aclaró oportunamente Moscatello.

Aún cuando se cuente con el monto promedio para gastos administrativos y renovación, surge la inquietud de qué tan fácil será conseguir trabajo por Mussomeli. "Se trata de una ciudad próspera de primer mundo. Hay trabajo. De hecho recientemente se firmó un acuerdo con la Universidad Nacional de Rosario por las 1251 vacantes de personal de Salud y ya tenemos postulantes de todo el país por lo cual si son médicos especialistas tienen trabajo".

No sólo médicos. "Entre los rubros que más se solicitan están aquellos vinculados a la construcción como maestro mayor de obras, ingenieros o arquitectos y los que forman parte del Turismo y la gastronomía como chef, ayudante de cocina, camarero, etc".

"Es muy distinto de Argentina ya que por 25 mil euros promedio se adquiere una propiedad a media hora del mar mediterráneo en una ciudad medieval con el castillo más antiguo de Europa con mucha proyección, con trabajo, dónde no tenemos delitos hace más de diez años".

Además de quedar en el corazón de Sicilia, Mussomeli como tantos otros pueblos italianos está muy conectado con el resto de la región. "Saliendo desde Palermo estás a cinco euros de París, de Roma, Madrid o Alemania".

"Es una calidad de vida altísima con un costo muy bajo interesante para todos aquellos que están pensando en migrar con familia o jóvenes que quieran progresar". El castillo de Mussomeli es el más antiguo de Europa.

Entonces se debe contar con bastante más que un euro, aunque sigue siendo una gran oportunidad. "Tienen que contar con el dinero suficiente para bloquear la propiedad por lo que la gente que quiera comprar una casa a un euro deberá contar con 10 mil para los gastos administrativos. Luego tiene un plazo que no es rígido entre uno y dos años para la remodelación".

Actualmente y hasta 2024 las autoridades lanzaron un programa por el cual del monto total de la reestructuración de la vivienda cubren el 50%. A pesar de que existe un plazo, hay cierta flexibilidad. "Lo importante es que se esté trabajando en la propiedad, en su renovación, pero no hay una penalidad para quienes excedan ese tiempo previsto si se muestra la voluntad de continuar". La recomendación es que empiecen por la fachada y luego vayan por el interior ya que hay un bono "Fachada" que es el 60% cubierto en esa parte de la obra".

