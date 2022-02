David Byrne, un artista para pedalear ciudades

El amor de David Byrne arrancó hace 40 años en los años 80, cuando giraba con su banda Talking Heads y aún no era solista. Ya en esos años él solía llevar una bici desplegable a cada ciudad que conocía. Según David "en la bicicleta el motor sos vos, no dependés de nadie. No dependés de una petrolera ni de una automotriz, ni del transporte público. De nadie. Lo hacés todo vos solo y estás a cargo de vos mismo".

Es solo una gran frase, pero en su libro publicado "Diarios de Bicicleta", Byrne aprovecha esos paseos para ir descubriendo cada lugar pedaleando y haciendo un análisis tanto del lugar como su gente, además de aprovechar para hablar de cultura, arte y otros temas como obviamente la música.

David con inseparable bici

Cada capítulo es una ciudad y son varias: desde Estambul a San Francisco o Manila. Cuando habla de Buenos Aires es muy acertado y hasta visionario. Muchos años antes de lo que es hoy la ciudad, él se cuestiona como puede ser que en un lugar tan plana la gente no ande en bicicleta.

¿Alguno habrá leído ese capítulo y habrá propuesto en la Ciudad comenzar a hacer las bicisendas? Espero que sí, ya que este artista influencia tanto a músicos como a personas de diferentes ramas. También hace un comentario bastante gracioso definiendo a los argentinos como "Vampiros", se impresiona viendo familias enteras cenando en pizzerías un martes a las 12 de la noche. Y se asombra con la magnitud de la 9 de Julio, con la cultura, la ropa y con el Cementerio de Recoleta. Es bastante fan de Buenos Aires y como en otras ciudades, fue pegando onda con mucha gente de acá, desde artistas históricos que él quería conocer como Mercedes Sosa y León Gieco hasta amistades que terminaron en grabaciones como La Portuaria, con Nico Landa de Los Animalitos o con Kevin Johansen que acaba de lanzar una versión en inglés de "Anoche dormí contigo".

No te sorprenda que un día estés viendo una banda en Buenos Airees y en algún costado esté sentado este escocés con su bici afuera. Si te intriga lo que te conté, el libro te va a gustar.

Otra cosa que me alucina de David Byrne es su curiosidad por el mundo y sus sonidos. A cada lugar que va trata de escuchar todo lo que pueda de su ese país, conoce músicos locales, de algunos se hace amigos y luego lo plasma en su obra, logrando una discografía tan diferente e inquieta como es él.

Capítulo aparte, su arranqué con esa bandaza llamada Talking Heads, que nació a fines de los 70 en Nueva York y tocaba en el mítico antro CBGB, nuestro Cemento, donde nacieron artistas como Los Ramones, Patti Smith, Blondie y Television, entre otros. David con su banda marcó un sonido New Wave que no existía y tuvo una gran carrera durante los años 80, con varios hits en su haber, desde su ¨Psycho Killer¨, dedicado a un asesino que andaba suelto en esa época por Nueva York, hasta temas que han sonado en millones de radios como ¨And She Was¨, ¨Once in a lifetime¨, ¨Wild Wild life¨, ¨(Nothing) but flowers¨ o ¨Road to nowhere¨. Este último es mi favorito también por su letra que representa mucho su vida, en esta frase: Estamos en un camino a ninguna parte. Hay una ciudad en mi mente. Ven y toma ese paseo¨

Talking Heads en los 70, en el mítico CBGB

Otra cosa que me gusta de David Byrne es su creatividad más allá de la música, Creatividad tanto en hacer video clips que para la época eran bastante locos. También su creatividad en sus shows. Dos ejemplos en dos videos: el primero aprovecho y meto mi favorito de Talking Heads, Road to Nowhere. El segundo es una parte de un baile que sólo él puede hacer y que hoy se convirtió en un meme muy hermoso. Si te interesa ver todo el show buscalo en YouTube que se llama ¨Stop Making Sense¨ y es un buen ejemplo de lo que fue esa banda cerrando un ciclo como se debe.

Su carrera solista como te contaba es un coctel muy rico de sabores latinos y de otros sonidos europeos también. Fue uno de los impulsores del sonido Word Music sin querer proponérselo. Ya desde Talking Heads le interesaron otros sonidos, los latinos. Su curiosidad e inquietud lo llevó a escuchar otras músicas, a crearlas en sus discos (el caso de Rey Momo es su disco ejemplo, con todos los sonidos latinos que te puedas imaginar). Y hasta hizo su propio sello latino llamado Luaka Bop.

Yo lo comprobé cuando tuve la suerte de verlo en el 2004 en un Luna Park repleto donde vino acompañado de una selección de músicos de todas partes del mundo y se mandó un show histórico y bien variado como la playlist que te voy a armar. Hay discos que aún no tengo tan escuchados pero el plan de estos artículos es hacerte una lista de los temas que a mí me gustan y recomendártelos. En la playlist va un poco de Talking Heads, un variado de su carrera solista (de los discos que me gustan a mí) y de tantos artistas conocidos que lo acompañaron, desde Caetano Veloso, Celia Cruz, Café Tacuba, La Portuaria y lo último que sacó que es una gran versión de "Anoché soñé contigo" con Kevin Johansen. Para que veas lo humilde y fana que es Byrne de los músicos lee lo que dijo de Kevin: "Hace muchos años que soy fan de Kevin. Cuando sugirió que hagamos algo juntos, de inmediato dije que sí, sin saber siquiera de qué se trataba. Y cuando hablamos de la canción ‘Anoche soñé contigo’ primero intenté cantarla en castellano, pero no sonaba natural, así que decidimos hacer una versión en inglés. Es una canción hermosa y fue un honor que me invitara". David Byrne y Kevin Johansen

Estos son algunas colaboraciones que yo conozco, debe haber muchísimo más que me estoy perdiendo. Pero bueno, a veces menos es más.

Ojalá que te guste este escocés, primero americanizado y hoy ya bien mundial. Que viajó por todo el mundo y grabó con todos, que siempre le huyó a la fama y ama ser un hombre común y corriente, que hace años prefiere leer, ir a un museo o andar en bici en las giras que descontrolarla, que prefiere decorar un hotel antes que destruirlo, y que cada paso musical que encara lo hace de cero, hoja en blanco, como esos grandes artistas que nunca se repiten.

Si te interesa más de su vida también hay un muy buen lindo libro y bien personal llamado "Como funciona la música" donde habla de toda su vida, de la historia de la música y de cómo llevar una vida independiente en el mundo de la música.

Y para despedirme un enorme agradecimiento a mi hermano por tener en casa esos CD´S de Talking Heads que me abrieron en su momento la puerta de este tipo que más que calle, tiene mucho mundo. Dale play a abrir esa cabeza parlante que tenés adentro.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".