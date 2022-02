¿Cuáles fueron las últimas palabras de Steve Jobs?

Las últimas palabras de Steve Jobs fueron sobre su admiración por su familia, no una crítica a la riqueza, como afirma un rumor que se hizo viral.

Una publicación que ha estado circulando de diferentes formas desde 2015 afirma que el fundador y multimillonario de Apple murió desilusionado con su riqueza. “A otros ojos, mi vida es la esencia del éxito, pero aparte del trabajo, tengo un poco de alegría. Y al final, la riqueza es solo un hecho de la vida al que estoy acostumbrado”, comienza diciendo Steve Jobs según estas versiones.

A continuación, hace una análisis de su situación en la cama enfermo, recordando todo lo que hizo, y dándose cuenta de que toda la riqueza que logró amasar a lo largo de su vida no tiene ningún tipo de sentido ante su inminente muerte. Una de las partes más fuertes del texto indica: “Puedes contratar a alguien para que conduzca un automóvil por ti, gane dinero para ti, pero no puedes alquilar a alguien para que lleve la enfermedad por ti. Uno puede encontrar cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede encontrar cuando se pierde: la vida”.

Finalmente en el texto divulgado, Steve Jobs recapacita en que la verdadera felicidad interior no se obtiene de las cosas materiales, sino de todo eso que va más allá, pues “ya sea que estés volando en primera clase o en clase económica, si el avión se estrella, te estrellarás con él”.

¿Qué dijo Steve Jobs en su lecho de muerte?

Cuando Steve Jobs murió en 2011 de cáncer de páncreas, su hermana Mona Simpson habló sobre sus últimas palabras como parte de su elogio. Ella dijo: “Con esa voluntad, esa ética de trabajo, esa fuerza, también estaba la capacidad de asombro del dulce Steve, la creencia del artista en el ideal, aún más hermoso después”.

Las últimas palabras de Steve Jobs, horas antes, fueron monosílabos, los cuales repitió tres veces. “Antes de embarcarse, miró a su hermana Patty, luego a sus hijos durante mucho tiempo, luego a su compañera de vida, Laurene, y luego por encima de sus hombros. Las últimas palabras de Steve fueron: 'Oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya”, explicó.

¿De dónde surge el otro discurso de Steve Jobs?

Nadie cercano a Steve Jobs ha salido a confirmar que el ensayo que se hizo viral, y que circula bajo su nombre, haya sido escrito por él.

Incluso, el sitio web Snopes, que se encarga de validar o desmentir leyendas urbanas, rumores de internet y otras historias de procedencia incierta en la cultura popular, descubrió que el discurso que se le atribuye a Steve Jobs no comenzó a circular sino hasta el año 2015, cuatro años después de su muerte.