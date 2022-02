Un paro de trenes este miércoles afectará a más de 150 mil pasajeros: qué reclama el gremio

Desde la Unión Ferroviaria (UF) anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles 16 de febrero del ferrocarril Sarmiento.

Mediante un comunicado, el cuerpo de delegados y la comisión ejecutiva de esa línea de tren denuncian ciertos incumplimientos: "Venimos exigiendo a la empresa el sostenimiento de los protocolos por covid-19 aún vigentes acorde al último decreto presidencial”. El paro de servicios, tal como expresaron, es "por la salud de la familia ferroviaria y usuarios”.

Actualmente, el tren Sarmiento es utilizado por unas 150 mil personas por día, que este miércoles, desde las 00 horas verán afectados sus viajes. “Lamentablemente la empresa se ha mostrado inflexible ante nuestros reclamos y ha desconocido los aislamientos de nuestros compañeros", explican desde la UF.

Esto tiene que ver con la última medida sobre de los protocolos de covid, que implica continuar trabajando a pesar de ser contacto estrecho de una persona contagiada. Al respecto, el comunicado de la UF dice: "Trenes Argentinos se ha empecinado en exponer la salud de todos los trabajadores tomando la determinación repudiable contra quienes fueron contactos estrechos, castigándolos con descuentos de los días de aislamiento, generando así la vulneración a los protocolos vigentes y un ataque importante al bolsillo de los trabajadores".

Unas 150 mil personas verán afectadas sus traslados este miércoles

La interrupción del servicio que une Once con Moreno y tiene extensiones hasta Lobos y Mercedes se basa, entonces, en el reclamo por descuentos en el sueldo de quienes se aislaron por contacto estrecho: "Se pretende disciplinar por la fuerza que no haya más protocolo de resguardo, como pretenden la Unión Industrial Argentina y el empresariado en su conjunto. Y de esta manera que sean los trabajadores y sus familias los que pongan el pecho al virus cuando todavía no solo se multiplican los casos, sino que no han llegado los días más críticos por el clima. Los trabajadores no estamos dispuestos a ser pisoteados de tal manera”.

Para quienes integran la UF, el aislamiento por contacto estrecho debe mantenerse vigente, en tanto que es “una medida sanitaria que ayuda a frenar la propagación del virus y por lo tanto es una medida que busca, en el caso de los ferrocarriles, garantizar el normal funcionamiento del servicio de pasajeros, además de resguardar la salud”.