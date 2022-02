Parejas tóxicas: ¿es realmente posible cambiar y seguir adelante?

La psicóloga y ensayista Beatriz Goldberg, autora del libro "Parejas tóxicas: reciclar una relación es posible", habló con MDZ Radio sobre este asunto. Confirmó cuándo y cómo se puede mejorar o salir de una relación así.

En primer lugar, Beatriz Goldberg aclaró que es posible mejorar una relación tóxica. Pero esto "depende el grado toxicidad que tenga esa pareja. Depende también de vencer el miedo de cambiar, porque detrás de cada pareja tóxica hay temores, por ejemplo a resguardarse de relaciones conocidas familiares".

La psicóloga también dijo que "tiene que dar el primer paso el más golpeado. Debe hacer el corte el más perjudicado, el que más lastimaron. Porque el otro está más cómodo, aunque no está contento en el fondo porque también tiene problemas de autoestima, frustraciones, etc".

Pero la especialista aclaró que también hay parejas que no tienen retorno, porque tienen un grado de toxicidad muy avanzado.

¿Cómo subsanar una relación tóxica?

"Primero hay que darse cuenta y luego intentar cambiarlo lo máximo que se pueda y lo más rápido. Para eso es importante tener una red de contención, un apoyo. Pero antes que nada hay que perder el miedo, porque esta pareja tóxica lo hace pensar al otro que sin ella no podrá vivir, que no tendrá a otra persona que la quiera, etc.", comenzó respondiendo Beatriz Goldberg .

La ensayista también dijo que "no hay que tolerar ni justificar violencia física, verbal ni económica". Es que a veces, "uno se acostumbra y justifica al otro. Tiende a sentir que la pareja es así y después cuando está con una pareja 'normal' se da cuenta de que realmente eso existe, aunque en algún momento era impensado".

El amor hoy

Beatriz Goldberg comentó que los jóvenes hoy "se ven más prácticos y fugaces en el amor. Estamos en el 'vamos viendo', 'veamos cómo pinta'. Donde los proyectos quedan de lado. En cambio, antes era 'juntos toda la vida', 'contigo pan y cebolla', 'envejezcamos juntos'".

"Esas relaciones más líquidas tienen fecha de vencimiento. Muchas ya se montan como los yogures y eso no está tan bien, porque uno quiere tener al otro más cerca, avanzar con los vínculos, y vale la pena hacerlo. Pero tenemos muchos miedos al compromiso", agregó.

De todos modos destacó que también hay otros casos, aunque hoy serían las excepciones. "También hay jóvenes que tienen estabilidad y así lo quieren", finalizó.