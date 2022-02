Habló la joven agredida por un dirigente K y aseguró que tiene miedo

Candela Valdez, la joven empleada de la terminal de ómnibus de Santa Clara del Mar agredida por el dirigente kirchnerista José Ernesto Schulman, rompió el silencio este domingo y aseguró que, tras la agresión, tiene miedo de quedarse sola en el trabajo.

Además, contó que el agresor solo le pidió disculpas después de que se enteró que todo había quedado registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

"Ahora tienen que quedarse conmigo los chicos que llevan las valijas o mi familia haciéndome compañía porque tengo miedo de quedarme sola", aseguró Valdez en diálogo con TN.

En el video que se viralizó, Schulman insulta y golpea a la joven de 21 años, quien se encontraba trabajando en la terminal de ómnibus de Santa Clara del Mar.

"Por momentos me agarra angustia e impotencia, pero trato de estar bien", sostuvo la joven, aún conmocionada por lo ocurrido el jueves de la semana pasada.

Valdez contó que Schulman la agredió porque el micro tuvo un desperfecto y ella fue la encargada de comunicarle a los pasajeros la razón de la demora. Tras dos horas de espera, el dirigente kirchnerista se acercó al lugar y comenzó a agredirla.

En ese momento, Schulman la trató de "mentirosa" y le dijo que era "una pendeja de mierda", tras lo cual la amenazó con meterla presa. Fue entonces cuando le dio una bofetada, tal como se ve en el video.

José Ernesto Schulam es Presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

"Una no puede hacer nada, tenés que quedarte callada porque te mata. No me dio tiempo a nada", recordó Valdez.

Valdez contó que, tras la agresión, llegó un chofer y Schulman se subió al micro y no se quería bajar. Entonces llamaron a la policía y el agresor no quería descender del vehículo y negó el episodio.

"En el único momento en que vino a pedirme disculpas fue cuando el oficial (de policía) le dijo que iban a mirar las cámaras de seguridad. Ahí abrió grande los ojos. Yo no las sentí sinceras, fueron más por obligación. Cuando vio que había cámaras no le quedó otra que pedir perdón porque se vio atrapado", resaltó Valdez.

El video de la agresión rápidamente se viralizó en redes sociales y Schulman realizó un descargo a través de su cuenta en Facebook. "A mis compañeres. Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica", escribió en el comunicado.

Y agregó: "Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora".