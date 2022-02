Escuela para padres: cuál es el mensaje que damos cuando ponemos límites a los hijos

El psicólogo especialista en Familia, Alejandro Schujman, se refirió a "la tiranía de los chicos" y dijo que cuando los hijos hacen berrinches o, en el caso de los adolescentes, son rebeldes, en verdad intentan darle un mensaje a sus padres. Dio una serie de técnicas y recomendaciones para aplicar si los adultos sienten que es una situación que se les va de las manos en la crianza.

En primer lugar Alejandro Schujman contó que "la tiranía de los chicos" no es otra cosa que un pedido de los hijos a los adultos que tienen alrededor para que éstos pongan los límites necesarios. "Recordemos el principio básico de la crianza: los adultos tratamos de poner límites y los hijos tratan de romperlos, pero los necesitan".

"El límite habilita, no es restrictivo y así debemos pensarlo. El límite, si bien le dice " que 'no' a esto, le dice 'sí' a todo esto otro". "Entonces, la tiranía en los hijos es el berrinche en supermercado o cuando tienen 15 años y toman alcohol o sustancias o se escapan de sus padres. En realidad son pedidos de límites", completó.

Cuando aparecen esos berrinches o rebeldías, "debemos recordar que los chicos no son malos, son chicos. Los padres se enojan y dicen 'no puede ser que me haga esto', pero en realidad lo que está haciendo el hijo es un pedido de atención".

Consultado sobre si esto se puede corregir en el marco de la crianza, Schujman dio esperanza: "Sí, hay formas de revertirlo". Y añadió luego que "como todo cambio de hábitos, cuanto antes se haga mucho mejor será. Pero siempre se puede. La forma es explicando, abriendo la ventana y diciéndole a nuestro hijo: 'Mirá, hasta ahora hicimos todo mal, pero ahora vamos a empezar a hacer las cosas bien. No te acostás más a las 4 de la mañana por estar jugando a la Play o empezás a ordenar vos tu cuarto' o lo que sea. Los hijos al principio se enojan, pero después entienden".

Es que, según dijo el psicólogo, "cuando los padres deciden poner fin a la tiranía están recuperando el control de la situación, tal y como piden los chicos". Pero aclaró que para todo esto, "se necesita de mucha paciencia, charlas, encuentros y vínculos".

Finalmente, respondió a la pregunta una oyente de MDZ Radio que contó que su hija ya tiene 18 años y no sabe cómo ponerle límites, porque aduce ser mayor de edad y por ello hacer lo que quiera: "Hay cosas que a los 18 son complicadas, pero siguen siendo chicos grandes. Los de 18, en general, piden los derechos de los adultos, pero manteniendo las obligaciones de los niños. Entonces, hay que decirles 'vos querés privilegio de adulto, tenés que tener responsabilidad de adulto'".

Sí aclaró, y concluyó, que esto último puede ser laxo siempre y cuando el padre no detecte que la salud de su hijo o la vida misma están en peligro. En esos casos, es imprescindible actuar con mayor firmeza.