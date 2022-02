Claves post covid: cómo vencer la fatiga extrema tras ganarle a la infección

Mientras que en Argentina la tercera ola de covid sigue generando altos niveles de contagios que llegaron a 50 mil sólo en esta jornada de acuerdo a los datos de Ministerio de Salud de la Nación, miles de personas continúan recuperándose tras cumplir los días de aislamiento y habiendo logrado superar la infección. Es que tras la aparición de ómicron (cepa más contagiosa pero que reviste cuadros de menor gravedad comparada con las anteriores variantes del virus) y el avance en la vacunación, hoy algunos especialistas arriesgan a afirmar que en realidad, aquellos que cuentan con el esquema completo no sólo no requieren de una internación o enferman gravemente, sino que su riesgo de presentar secuelas de tipo clínico son mucho menores.

Sin embargo, luego de haber ganado la batalla al virus que hace dos años presentaba altas tasas de mortalidad en la población mundial, los especialistas recomiendan cumplir con algunas pautas clave que ayuden a restablecer la salud general, fortalecer el sistema inmune y recuperar el vigor mientras se retoman poco a poco las actividades cotidianas.

Sergio Saracco, director del Observatorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de Cuyo destacó en este sentido que es fundamental que la persona que está saliendo del cuadro de covid causado por la variante ómicron (luego de cumplir con los correspondientes días de aislamiento en su hogar, que van de cinco a diez días según cada caso), debe volver a sus actividades de manera progresiva.

“Si el o la paciente ha atravesado una infección por ómicron, cuenta con su esquema completo de vacunación y no presenta enfermedades previas, lo más seguro es que su proceso haya sido leve y no presente secuelas como miocarditis, afecciones cardio- respiratorias o problemas de tiroides, afecciones hepáticas, lesiones en la piel o alteraciones en los riñones como se ha visto con las variantes anteriores del virus”, tranquilizó el médico y llevó tranquilidad al afirmar que afortunadamente esas consecuencias de la pandemia en la salud general de la población, “casi no se están viendo”.

De todas maneras, Saracco destacó que depende de la evolución del proceso infeccioso, si es necesario realizar o no un chequeo médico general a los 30 días de obtener el alta. En ese sentido, aclaró, es clave atender a la cantidad de días en que se continuó con los síntomas (tos, congestión nasal, dolor de cabeza, diarrea, fatiga extrema), si hubo fiebre alta o si el/la paciente siente algún cambio en su capacidad respiratoria.

Alimentarse bien, salir al aire libre y “atender al cuerpo” para vencer el cansancio

Lejos de ocupar un papel menor en el retorno a las actividades, la alimentación adecuada cumple un rol fundamental a la hora de lograr recobrar el vigor. Vale destacar en este sentido, que uno de los aspectos más destacados por quienes se contagiaron la nueva variante de covid es justamente, el agotamiento físico prolongado y muy profundo. “La dieta de las personas que han superado el cuadro agudo de covid debe ser completa, rica en frutas y verduras; carnes rojas, derivados de los lácteos, pescados e hidratos de carbono, de manera variada y equilibrada”, destacó el profesional y detalló que por ejemplo, en el caso de las carnes rojas su aporte es importante debido a que son una de las fuentes de vitamina B12.

En el caso de las personas que no consumen carne o en su defecto, tampoco lácteos ni huevos (vegetarianos, veganos u ovolactovegetarianos) es importante lograr hacer una revisión de su estado general y en función de ello activar un adecuado plan nutricional para evitar falencias y equilibrar la variedad de nutrientes que debe lograr tener su organismo.

En el caso de las personas que no ajustan su régimen a ninguna de estos modos de vida y que no presentan afecciones relacionadas con la absorción de nutrientes, Saracco indicó que no es necesaria la ingesta de complejos vitamínicos. En todos los casos, recomendó, es fundamental “exponerse a diario al menos unos minutos al sol, permanecer al aire libre en horarios adecuados, de manera que la vitamina D sea absorbida por el organismo”.

¿Cuándo retomar la actividad física? Saracco indicó que es importante que una vez que se logra pasar los días de aislamiento, cada persona debe estar atenta a su cuerpo antes de retomar a pleno la actividad física si venía realizando. “Depende de la evolución de cada persona y cómo se sienta. Si el cansancio es muy notorio, entonces su ritmo va a ser más lento y si bien no se recomienda volver con actividad física intensa, sí es adecuado por ejemplo, ir incorporando la rutina de ejercicios o caminata de manera progresiva y de a poco”, aconsejó el especialista.