La insólita confusión en Twitter durante la crisis institucional peruana

En plena crisis institucional de Perú, las redes tuvieron lugar para un momento gracioso que se volvió viral. Durante la vertiginosa jornada que concluyó con la caída de Pedro Castillo, los usuarios de Twitter expresaron su bronca en redes. El motivo de gracia fue cuando en muchos casos, los tuiteros, arrobaron a un músico en lugar de al exmandatario peruano.

"¿Será que el sr. Musk puede hacerle entender a los peruanos que yo no soy el presidente? No imaginan la cantidad y contenido de las notificaciones que estoy recibiendo solo por descuido e ignorancia de miles de tuiteros peruanos. Lamentable", tuiteó el músico Pedro Castillo, de nacionalidad venezolana.

Luego, el artista añadió a modo de broma: "A veces me pregunto... ¿Quién soy?". La realidad es que el Castillo venezolano no podía entender la cantidad de notificaciones que recibió. "Aunque parezca contradictorio, hay algo en mi que siente alivio por mi destitución. Mi cuenta de Twitter se ha tranquilizado un poco. Gracias a todos por su buen humor. Es vida y salud compartida", concluyó.

Esta no es la primera vez que le pasa y fijó un tuit suyo de septiembre de 2021, cuando ya había explicado que él y el polémico político no tenían nada que ver. "Amigos peruanos. Lean bien: Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. No", fue su publicación en aquella oportunidad.

Con humor, otros usuarios le respondieron sobre la situación: "Pedro, lánzate como candidato a la presidencia del condominio de un edificio en Caracas. Te irá peor", fue uno de los comentarios al respecto. "Bienvenido al club de cantantes con nombres de presidente", le respondió Lasso, artista y compatriota suyo, que comparte su nombre comercial (su nombre real es Andrés Vicente Lazo Uslar) con el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.