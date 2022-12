Video: calman a niños de un kinder durante un tiroteo con una canción de Taylor Swift

Un video difundido en las redes sociales se hizo viral debido al impactante y horroroso momento por el que atravesaron los niños de un kinder en Guaymas, Sonora.

Es que mientras estaban en la sala con su maestra los sorprendió una balacera que se desató en las inmediaciones de la institución.

Con mucha velocidad y creatividad, la maestra aplicó una estratégica jugada para calmar a los niños, cantando, con la música de fondo, una canción de Taylor Swift, mientras se resguardan de las ráfagas debajo de sus mesas.

El hecho ocurrió en un kínder cerca de Miramar y de la ciudad de Guaymas, en Sonora. Ante las detonaciones, la docente trató de evitar que sus alumnos entraran en pánico con este ingenioso plan.

En el video se puede escuchar a la maestra hablarle a sus alumnos en inglés: “Come on, I can hear you”, “Very good everyone, stay down”, mientras los menores de edad cantan la canción "Shake It Off". Estaban los niños, precisamente, en su clase de inglés.

Así se vivió la balacera desde un centro comercial

Dicho tiroteo fue observado por personas que se encontraban en un centro comercial y que pudieron tomar imágenes del hecho, en el que habrían muerto dos personas.