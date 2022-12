Cómo acceder a la playlist escondida de Spotify que tiene una canción según tu personalidad

Spotify se consagró como la mejor aplicación para escuchar música y podcast. Esta app hizo que la escucha de música sea una experiencia más personalizada y un ejemplo de esto es el Spotify Wrapped que la aplicación prepara a todos sus usuarios con lo más escuchado de su año. A partir de esto, el algoritmo también nos recomienda canciones y playlists basadas en nuestros gustos.

La sección de 'Explorar' también introdujo una novedad en la experiencia de escuchar música donde Spotify nos ofrece playlists según nuestro estado de ánimo o situación en la que estemos para ambientar con esa selección de canciones.

Foto: Unsplash

Entre tantas playlists en Spotify, hay una escondida que tiene una canción según tu personalidad basándose en un test de eneagrama.

¿Qué es un test de eneagrama? Se trata de un sistema de clasificación de la personalidad, creado por autores occidentales en base a ideas antiguas de origen místico y oriental. Es un método para el autoconocimiento y el desarrollo personal.

El sistema del eneagrama describe nueve tipos de personalidad distintas y sus interrelaciones. La idea básica es que existen nueve tipos o personalidades arquetípicas con sus estrategias básicas para tratar sus asuntos y que estas personalidades, según estén frustradas o en un estado proactivo, se integran o desintegran unas en otras.

Esta playlist fue creada por el reconocido artista Sleeping at Last. Sus canciones han recorrido el cine y programas de televisión como The Twilight Saga, Grey's Anatomy, American Idol, Jane The Virgin, The Voice, So You Think You Can Dance, Criminal Minds, Bones, Supergirl, The Vampire Diaries, El show de Ellen Degeneres, The Fault In Our Stars y muchos más.

Su música se destaca por su composición, generando climas y emociones para todos los escenarios y ha creado una playlist en Spotify con una canción para cada personalidad del eneagrama.

Para acceder a esta playlist oculta, primero debes hacer el test de eneagrama en este link. Una vez hecho el test, les arrojará el resultado. Es un número que puede ser del 1 al 9 según el tipo de personalidad.

Una vez que tengas tu número de eneagrama, ingresarás e la playlist de Spotify 'Atlas: Enneagram' o la buscas por YouTube. Las canciones se llaman como el número de personalidad del eneagrama y cada canción tiene un mensaje que interpela al número dominante de la persona que realizó el test. Los sonidos y la melodía están pensados para acompañar este mensaje.