Los mejores consejos para nuestra salud mental

El psiquiatra de MDZ Radio, José “Chepo” Vilapriño, se despidió del año e hizo un repaso de los conceptos y recomendaciones más importantes sobre salud mental que brindó en su columna del programa No Tan Millennials.

El enojo

“Termina erosionando siempre al que lo porta, por lo que perdonar es sanar” advirtió Vilapriño.

Discusiones

En cuanto a la posibilidad de cambiar la manera de pensar de una persona, el especialista aseguró: “Si querés cambiar el esquema cognitivo del otro y te encegueces por modificar su opinión, generas más grieta, la persona estará más arraigada a su posición”.

El daño que le hacemos a los otros

“No se puede evitar hacerle daño a los otros, aún con buenas intenciones siempre vamos a terminar dañando a la persona porque nuestros intereses no siempre son iguales a los demás. Lo importante es reparar lo que dañé”, dijo el especialista.

Además señaló que no se trata de dañar al otro, “si total después pido perdón. El verdadero perdón está en el acto, no con la palabra. Y es demostrar que lo que hice que dañó al otro, lo puedo modificar para no generarle lo mismo".

En este sentido, Vilapriño aseguró que uno tiene que intentar vivir más sanamente y empáticamente. “Todos los errores se pueden modificar, nada en la vida es definitivo, excepto la muerte. Lo más importante en la vida es que cuando uno dañó pueda reparar, esto tiene que ver con la empatía y la esencia humana”, agregó.

La codependencia

“El vínculo codependiente está vinculado a no poder evitar hacer las cosas por el otro, lleva a un vínculo tóxico que hace sufrir a las dos personas. Cuando sientan que la persona que tienen al lado no puede hacer algo, asuman el desafío de que si lo hará” , detalló. En este tipo de vínculos, según explicó el especialista, ambas personas son dependientes.

El narcisismo y la humildad

“Reírse de sí mismo no es hacer el ridículo, es contactarse con una parte de uno más humana, es un antídoto al narcisismo”, dijo.

Intolerancia a la frustración

Vilapriño aseguró que el reconocer nuestros errores nos hace más humanos, ya que equivocarse es parte de la vida. “El que vive el fracaso y lo resuelve lo hace más exitoso. El éxito es una salida, el fracaso te muestra esta última si sabes elaborarlo” agregó.

Pareja

“Uno cree que elige un complemento y no es así. Uno selecciona los elementos de uno que ve en la otra persona. Cuando aparece lo diferente, es cuando muchas veces surge el conflicto. Ahí tenemos que mejorar la empatía, que se trata de aceptar lo diferente”, detalló.

El elemento más importante de nuestra salud mental

Según el especialista, la capacidad de adaptación es el elemento más sano que podemos tener, que incluye la habilidad de asumir una realidad rápidamente, tratar de modificar y cambiar en base a esa nueva situación.