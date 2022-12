Los cambios en la comunicación: Qatar 2022 fue narrado en primera persona

La comunicación cambió. Antes había un solo canal de distribución de la información. Primero fue el diario, después la radio y, finalmente, la televisión. Pero todos estábamos ahí. Ahora, en cambio, hay muchos canales de distribución de la información y cada uno de nosotros se “anicha” donde más le gusta, dónde se mueve su interés: redes sociales, plataformas de streaming, medios digitales, contenido audiovisual en vivo y tanto más que internet hace posible.

Sí, en los canales tradicionales, con los programas y periodistas de siempre. Pero, sobre todo, en Qatar 2022 nos encontramos con formas de consumir contenidos inmediatos, de mano directa de los protagonistas y testigos más cercanos: los mismos futbolistas, desde sus cuentas personales en redes sociales o canales de streaming, sus familiares y amigos pero, también, aquellos que viajaron y compartieron, en tiempo real, todo lo que estaba pasando momento a momento.

Pablo Giralt, relatando para la TV Pública.

El vestuario, los entrenamientos, el hotel, los reencuentros con las familias, los festejos, todo eso y más estaba ahí, en cada uno de nuestros dispositivos electrónicos. Twitter fue el termómetro de cada partido, del minuto a minuto. Tik Tok, la fuente masiva de reproducciones: goles, jugadas, entrevistas y festejos de los jugadores pero también de los hinchas, de las familias, de los grupos de amigos.

Gracias a internet, a Qatar 2022 lo vimos todos juntos, lo vivimos todos juntos. Si lo pensamos así, no es una sorpresa que 5 millones de personas se hayan reunido en las calles para dar la bienvenida a los ganadores. ¿Qué posición ocupan los medios de comunicación tradicionales en este nuevo campo de juego?

Rodolfo de Paoli y Ariel Senosiain, la dupla de relator y comentarista para TyC Sports

Los periodistas y comunicadores de la televisión y la radio tradicional son conscientes de que la comunicación cambió, de que hay nuevos espacios. Espacios que hay que sumar o, mejor dicho, hay que ir a ganarlos. Pero estas nuevas técnicas de comunicación no son iguales a las tradicionales, trazan un nuevo campo de juego con nuevas reglas, nuevas posiciones y nuevos roles.

El periodista hoy, más que informando, está opinando. La gente ya tiene su propia información, ya sabe dónde y cómo encontrarla. Está en contacto con la materia prima, con la fuente y, por eso mismo, el periodista ya no es el que lleva y trae primicias. No somos consumidores pasivos de información, sino consumidores activos. Creamos y distribuímos contenidos, los replicamos y difundimos, interactuando simultáneamente en cada canal digital y de una forma en particular.

Ya no hay una única forma fija de distribuir y consumir información. La distribución de la información es dinámica y escalable. Los contenidos se acumulan, más de que se reemplazan unos a otros. Algo de lo que muchos aún no se dan cuenta es de que ya no hay techo, mucho menos fronteras geográficas para la comunicación. Tenemos a disposición nuevos espacios. Espacios más democráticos, porque son más simples, empáticos y atemporales.

Campeones del Mundo

Foto: Enrique Cangas.

La tercera copa del mundo y la explosión en las redes sociales. Somos protagonistas de un cambio en la comunicación, un cambio que también impacta en la monetización. Qatar 2022 fue transmitido en vivo solo por dos canales, TyC Sports y la TV Pública. Empresas gigantes, como Espn, decidieron no transmitir los partidos en vivo sino enviar cerca de 40 periodistas, que levantaban los contenidos generados por los mismos protagonistas, los jugadores. ¿Qué nos hace ver esto? Que el cambio es real, efectivamente está sucediendo.

Vemos como también los medios tradicionales se apoyan directamente de la generación de contenido que los mismos protagonistas producen. El eslabón del periodista, o del cronista, en cierta manera, se salteó en este campeonato del mundo. Los jugadores se conectaron directamente con la audiencia.

Hoy la comunicación es en primera persona, más que en tercera. Hay un nuevo generador de contenido, el protagonista, que desplaza al comunicador tradicional al rol de testigo y, por lo tanto, al de analista de un contenido ya original. Éste es el principal impulsor del cambio.

* Alejandro José, especialista en Marketing Digital.