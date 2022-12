Poliamor: las reformas inclusivas para los telos de una comuna mendocina

Guaymallén es el departamento que tiene más hoteles transitorios, conocidos como telos, en comparación con las otras comunas. Por eso llevar adelante reformas en la actividad no es algo descabellado, y las últimas medidas tienen dos objetivos: ayudar al empresariado y mejorar la intimidad sexual de los clientes.

En este escenario, el Concejo Deliberante de la comuna derogó una serie de ordenanzas que eran “insólitas y machistas para estos tiempos", según Ignacio Conte, presidente del Concejo Deliberante y uno de los impulsores de los cambios, entrevistado este martes por MDZ Radio.

Las modificaciones buscan directamente mejorar la intimidad sexual de las personas que asisten allí, porque antes los hoteles transitorios pedían requisitos que alentaban a prácticas machistas y monógamas. “El tema no es solo que hubiera un máximo de dos personas por habitación, que ahora se permiten cuatro, sino que también la ordenanza decía que debía ser un hombre y una mujer. Algo que no se cumple desde hace varios años, ya que una ley no puede establecer eso”, expresó Conte.

Sobre lo anterior, el edil sostuvo que “la idea de la ordenanza era regular y cumplir con normas para la época. Se debían rever una serie de regulaciones que ya no se cumplían y había que sacarse de encima los debates tabú, que muchas dan vergüenza y no se pueden llevar adelante”, declaró.

Impacto en el bolsillo y las dudas del empresariado

A pesar de que las reformas persiguen mejorar la intimidad de las parejas y aliviar el bolsillo del empresariado, estos últimos tienen sus dudas al respecto. Por eso Conte aseguró que las dudas serán despejadas “en la reunión que tendrán el próximo martes”.

El entrevistado hizo hincapié en las otras reformas que inciden sobre la actividad económica de los telos y que benefician a los empresarios. “Establecimos que los requisitos de construcción van a ser los mismos que para cualquier comercio, porque antes tenían otras condiciones también raras para nuestra época. Ese requerimiento decía que si construían a la vera de una ruta, los establecimientos debían tener un arbolado que los cubriera para que no se pudiese ver qué hay adentro. Como una cuestión de clandestinidad”, agregó.

Al mismo tiempo, el presidente del Concejo Deliberante de Guaymallén aseguró que “uno de los problemas que manifiestan los empresarios es que están en desventaja comercial con las aplicaciones a la hora de reservar una habitación. Las aplicaciones están complicando el tema, y la reunión del martes también vendrán por ese lado, para igualar algunas cuestiones. Incluso este tema de la cantidad de personas también tiene que ver también con eso”, sentenció.