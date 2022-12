Los regalos más buscados por los Reyes Magos en el contexto de crisis

Mientras que miles de niños y niñas aguardan con ilusión y alegría la llegada de los Reyes Magos a su hogar, en todos los rincones del país, los comercios dedicados al rubro de jugueterías, trabajan a toda marcha para aggiornar sus estanterías, vidrieras y mostradores con singulares personajes de ficción, juegos de mesa, pequeños muebles de ornamentación y toda clase de artículos para disfrutar del aire libre y la pileta. Es que de cara a una nueva semana en la que Melchor, Gaspar y Baltasar irán en busca de precios y variedad para llegar al 6 de enero con todos sus regalos listos, las tareas en los centros comerciales y paseos están focalizadas a reponer mercadería tras el paso de Papá Noel para esta Navidad.

En aquella oportunidad, las categorías que protagonizaron las compras navideñas fueron los juguetes al aire libre y de playa. Se sumaron además, los inflables, los monopatines, los lanza aguas y los sets económicos de baldes, palas, rastrillos y camiones para jugar con arena. A este grupo se sumaron los clásicos juguetes de mesa; una opción práctica y con variedad de precios de la cual pueden participar todos los integrantes de la familia.

Así, según dieron a conocer desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, para esta Navidad la balanza se inclinó por elegir los regalos que presentaron menores precios. En general, los artículos más pedidos en las jugueterías por Papá Noel para regalar a los más chiquitos, variaron desde los que cuestan 340 pesos, como las masas para modelar o los sets de playa (que en promedio cuestan 650 pesos), hasta los más caros, como los monopatines (cuyo valor se encuentra desdelos 3.600 pesos) o los triciclos, cuyo valor inicial es de 6.300 pesos. Los muñecos y bebotes de fabricación nacional también formaron parte de los más elegidos. Dependiendo de los materiales con que son fabricados y sus detalles, es posible conseguirlos desde 2600 pesos el clásico o 3790 los que cuentan con rasgos más reales.

Los juegos potencian las habilidades desde la primera infancia.

Lo cierto es que de cara a las celebraciones de Reyes Magos, la tendencia muestra una marcada preferencia por los juegos y juguetes pertenecientes a diferentes marcas con licencia. Así, en la lista de los más elegidos de los pequeños aparecen dinosaurios, el personaje de la película Sonic como así también aquellos que tienen la temática de los personajes de Marvel, las historias de Peppa Pig y la Granja de Zenón. "En la actualidad no hay un juguete que destaque como en otros años el pop it, spinner y otros. Eso es bueno para la venta porque resulta más homogénea y no se desbalancea", indicaron desde la Càmara que nuclea a jugueterías de todo el país.

Jugar para aprender y soñar

Estimular el aprendizaje y al mismo tiempo ayudarlos a desarrollar habilidades y herramientas cognitivas clave para su desarrollo, son solo una parte de los beneficios que genera en los más pequeños del hogar, el juego. Es justamente desde lo lúdico, que se plantea además, la posibilidad de fortalecer vínculos, reforzar la confianza e incluso, establecer pautas y límites a la hora de socializar. Así, la posibilidad de jugar y dejar volar la imaginación van mucho más allá de las características de un juguete. Aquí, algunas claves de los beneficios de jugar: