Sube la demanda de autotest de covid y aún cuesta conseguirlo en farmacias: el motivo

Que los contagios de covid crecieron en las últimas semanas en Argentina es un hecho que no solo se comprueba en las estadísticas oficiales: en las farmacias, de todas las jurisdicciones, el aumento vertiginoso en la demanda de autotest dejó entrever la necesidad de miles de personas para comprobar si efectivamente transitan la infección (tras padecer síntomas compatibles) para así tomar las medidas necesarias de precaución. De acuerdo al último informe epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, hasta la semana que cerró el pasado miércoles 18 de diciembre, el total de casos informados trepó a 62.261 y murieron 39 personas como consecuencia de la enfermedad.

Es que hoy, cuando se avecinan nuevas reuniones familiares en la última semana de 2022 y ya con miles de familias, con sus vacaciones ya iniciadas, las inquietudes respecto de un posible rebrote de la enfermedad ya comienzan a hacerse oír en las charlas cotidianas. Justamente, en las farmacias céntricas y también en las de barrio, el aumento en la demanda para comprar autotest, es notorio. De hecho, desde hace al menos un mes en una buena proporción, el autoexamen para comprobar si los síntomas son compatibles con covid, ha sido difícil de conseguir. en buena parte del territorio.

Faltante que será subsanado

Según advierten desde las asociaciones que nuclean a los comerciantes de rubro a nivel nacional, esta situación de faltante -que se evidenció sobre todo en las últimas dos semanas con el incremento de casos- ya está siendo resuelta y se espera que en no más de 48 horas en la totalidad de farmacias inscriptas para vender el autotest, sea posible conseguirlo. Así lo confirmó a MDZ Luis Salvi, protesorero de la Confederación Farmacéutica Argentina. "La demanda ha superado a las previsiones de las droguerías en relación al stock, pero no hay un problema de falta crónica de autotest. En no más de 48 horas, van a seguir llegando a las farmacias; por ahora podemos asegurar que la situación es bastante óptima", destacó Salvi y detalló que el pasado 24 de diciembre se comercializaron 10.544 autotest en el país. "La venta se ha incrementado un función del aumento de los contagios; entre hoy lunes y mañana, los stocks se seguirán reponiendo tanto en droguerías como en farmacias", reforzó.

Hasta hoy, la incertidumbre de las personas que van a la farmacia más cercana para comprar su autotest luego de sentir algunos síntomas compatibles con la enfermedad es notoria. En algunos casos, los testimonios dan cuenta de que para poder comprarlo ha sido necesario ir por muchas farmacias e inclusive hay casos en que los han tenido que pedir en otros países (como Chile) a amigos/as que viajaron recientemente. De hecho, hay farmacias en Mendoza que están informando a los clientes que van en busca de la prueba, que "no está disponible y no se sabe cuándo puede estarlo".

Crecimiento de casos que se comprueba en la demanda

En muchos casos, los farmacéuticos que sí cuentan con stock disponible comparten que es evidente el incremento de personas que se acercan a llevar el test al sospechar que se tiene el virus. "Se ha notado un crecimiento de casos importante; Los clientes que vienen a comprar el autotest a veces nos cuentan que tienen a parientes o conocidos en terapia intensiva y en la mayoría de los casos, el resultado es positivo", comentó el vendedor de una farmacia de Godoy Cruz que cuenta con el autotest a la venta. Solo en este comercio, aseguran que se venden hasta tres exámenes por día. Una situación muy distinta a la de hace un mes, cuando el autotest casi no era solicitado en las farmacias, frente a la baja en el registro de casos de covid en esa época.

Aseguran que el stock en farmacias está siendo repuesto.

El precio a la venta, según cada marca, varía entre 1200 y 1850 pesos. En todos los casos, los dispositivos son fabricados en el extranjero e importados por los laboratorios nacionales, con la autorización previa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Para poder comercializar el dispositivo, cada farmacia debe estar adherida a un registro y cumplir con un protocolo en coordinación con las áreas de salud, de manera que cada caso positivo quede registrado en las estadísticas oficiales. Mario Vallestra presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, destacó que uno de los motivos relacionados a la menor disponibilidad de autotest en las farmacias durante las últimas semanas, estuvo relacionado a la maseta en la cantidad de contagios durante los meses anteriores. "Durante los últimos meses casi no hubo demanda de autotest y por lo tanto, no hubo reposición de stock. Pero ahora esta situación se ha normalizado", indicó Vallestra y aclaró que solo en Mendoza hay unas 200 farmacias habilitadas para comercializar el dispositivo.

El paso a paso para realizar el autotest de la manera adecuada

En medio del incremento de casos de covid en Argentina, el bioquímico y doctor en Ciencias químicas dedicado a la bioinformática, Rodrigo Quiroga, adelantó en su cuenta de Twitter que el país ya está frente a una nueva ola y detalló que en solo dos semanas de cuadruplicaron los casos de la enfermedad en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) como así también en provincia. En la misma sintonía y a modo de respuesta frente a las inquietudes que se plantean en relación al autotest, el Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, compartió en su cuenta oficial un sencillo paso a paso con recomendaciones a la hora de realizar la prueba.

Aclaró además que es fundamental que la población no relaje las medidas de cuidados, tales como la ventilación de los ambientes, la vacunación, el lavado de manos y el uso de barbijo. "Si tenés síntomas, el test es negativo y vas igual a la reunión, como mínimo usá barbijo. Cuidá a tus seres queridos", detalló en una de sus frases el especialista cuyas explicaciones para utilizar de manera acertada el autotest, ya cuenta con 82 mil reproducciones.

De acuerdo a esta guía, es importante, como primera medida, usar el barbijo al momento de ir a comprarlo a la farmacia. También es fundamental "no comer, beber ni fumar hasta hacer el test". Una vez comprado, es importante sonarse la nariz y enjuagar la boca con agua. Este procedimiento debe concretarse entre dos y 30 minutos antes de efectuarlo. El paso siguiente dado a conocer por el experto en su cuenta de Twitter, consiste en hisopar durante diez segundos girando el hisopo y raspando entre el lado interno de la mejilla y la encía (no los dientes). Luego se debe hisopar, girando el hisopo, la zona del paladar y luego la garganta. Esto se puede realizar en la zona del centro de la garganta o en los costados, explicó el investigador. Es fundamental realizar el test de la manera adecuada para no cometer errores. ???

Luego de concretar este procedimiento para saber si se tiene o no covid, es fundamental, con el mismo hisopo, extraer muestras de las ambas fosas nasales. "El hisopo debe entrar horizontalmente, no hacía arriba", indicó Quiroga y aclaró que es importante que los movimientos se realicen lentamente y con cuidado y que el procedimiento debe durar entre cinco y diez segundos por fosa nasal.

Una vez que se concreta la extracción de la muestra, el paso siguiente es introducir el hisopo en el tubo pequeño con líquido (buffer) y girarlo durante 60 segundos. "Si el tubito es blando, podés mojar el hisopo y escurrirlo con las paredes del tubo", aclaró el especialista y detalló que luego es necesario sacar el hisopo, tapar el tubo con el gotero, y echar tres gotitas en el agujero. "El líquido debe subir por capilaridad y se debe ir mojando de a poco la tirita reactiva", añadió y recomendó luego de estos pasos, esperar unos cinco minutos. "Si aparece una sola banda, es negativo. Si aparecen dos bandas, por más tenue que sea, es positivo", detalló Quiroga y aclaró que si la línea de control no se ve, entonces el test no es válido y es necesario efectuar otro. El bioquímico Rodrigo Quiroga compartió en su cuenta de Twitter el paso a paso para realizar el autoexamen de covid.

¿Quienes deben vacunarse?

Cualquier persona mayor de 18 años que se haya dado su última dosis hace más de cuatro meses puede aplicarse un refuerzo (sea el primero, el segundo o el tercero).

Por el riesgo de complicaciones, sin embargo, los grupos en los que resulta más importante aplicarse el tercer refuerzo son:

Personas de 50 años o más.

Personas de entre 18 y 49 años con alguna condición de riesgo (diabetes , obesidad, enfermedad cardiovascular, renal y/o respiratoria crónica, inmunodeprimidos, personas gestantes).

Personas de 12 años y más, con inmunocompromiso.

Personal de salud y estratégico independientemente de la edad.

Personas que residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada.

Estos refuerzos son necesarios para sostener la protección y prevenir el desarrollo de formas graves de la enfermedad.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, la vacuna se encuentra disponible en los vacunatorios, centros de salud y hospitales de todo el país.