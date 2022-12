La conmovedora revelación sobre el nieto 131 recuperado

La titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi), Claudia Carlotto, aportó detalles de la historia del hijo de Lucía Ángela Nadin y Aldo Hugo Quevedo, desaparecidos en 1977, que la semana pasada recuperó su identidad y fue presentado como el nieto recuperado 131.

“Es extremadamente tranquilo y tuvo una actitud muy amorosa con las personas que trabajaron para restituir su identidad, especialmente cuando le di la foto de sus padres el día de su casamiento. Cuando le pregunté qué necesitaba, me respondió 'tiempo’", contó Carlotto en declaraciones a FM 97Une.

La funcionaria del CoNadi agregó que “ahora estamos conteniendo a las familias porque los Nadín y los Quevedo están en plena ebullición. Ellos no habían seguido en contacto tras la desaparición de los jóvenes".

El dato inesperado

Por otra parte, destacó que “este muchacho estudió lo mismo que sus padres. Cuando me enteré, me puse a pesar que nos pasa con frecuencia. El caso de mi sobrino es muy emblemático porque siempre se preguntó de dónde venía el amor por la música y hasta que no supo su origen biológico no tuvo explicación. No podemos explicarlo pero sucede en muchos de los casos. Las abuelas dicen que ‘la sangre no es agua, la sangre llama’”.

Lucía Nadín y de Aldo Hugo Quevedo, ambos mendocinos, desaparecieron en la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar.

La titular de Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estella de Carlotto, precisó que "se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo y a los seis meses se casaron", siendo Lucía "profesara de francés, latín y griego", mientras además trabajaba "junto a Aldo en un taller de encuadernación de Mendoza".

"El matrimonio militaba en el PRT-ERP y en mayo de 1976 se trasladaron a Buenos Aires, donde entre septiembre y octubre de 1977, Aldo y Lucía -embarazada de tres meses- fueron secuestrados", detalló el día del anuncio de la recuperación del nieto.

La pareja "permaneció detenida en los centros clandestinos Club Atlético y el Banco", y que "con testimonios de sobrevivientes se supo que Lucía trasladada del Banco para dar a luz entre marzo y abril de 1978", agregó.

"Hay sospechas de que el parto se habría producido en la ESMA, desde entonces no se supo nada más de la pareja ni del bebé. La familia no sabía que Lucía estaba embarazada, les fue llegando información de personas que estuvieron con la pareja antes del secuestro. Fue la CONADI a partir de una investigación documental que en 2004 logró confirmar el embarazo de Lucía", completó.