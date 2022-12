Los mejores consejos para evitar pasarla mal en las fiestas

Las fiestas representan un momento particular del año para casi todas las personas. Algunas deciden festejar con sus amigos, otras con sus familias o solas. Muchas veces, las fiestas con la familia suelen generar situaciones de conflicto o de tensión. MDZ Radio conversó con el psiquiatra Juan José Vilapriño, quien brindó una serie de consejos para afrontar de la mejor manera estas festividades.

El especialista primeramente advirtió de que no existe “la familia Ingalls”, es decir, es importante entender que ninguna es perfecta. La primera recomendación fue tener la libertad para elegir dónde pasar las fiestas y que no sea algo impuesto. “Podemos decirle a nuestros padres o suegros, por ejemplo, de manera asertiva si queremos pasar las fiestas en otro lado”, agregó.

La clave, para el especialista, es elegir con libertad dónde pasar las fiestas.

“Está en el inconsciente colectivo que las reuniones con la familia están vinculadas a la integración, y no es así. Ni Navidad, ni Año Nuevo son fiestas para integrar. Si vos queres integrar, sé empático todos los días, sé asertivo, tené buena relación con tus hermanos y padres. No hace falta una fiesta para afirmar la unidad de una familia. Los lazos sanos se ven durante todo el año y no en estas fiestas. Son dogmas que nos han ido metiendo a nivel cultural y no es real”, explicó.

Si vamos a asistir a reuniones donde estarán personas que sabemos que piensan muy distinto a nosotros, Vilapriño recomendó evitar temas que generen grietas, "donde sabemos que no se va a poder torcer la mano de nadie y se va a generar un mal momento".

Uno de estos ejemplos, es el malestar que le genera, por ejemplo, a muchas mujeres las preguntas como: "¿Para cuándo el novio?¿Cuándo se casan?¿Para cuándo el bebé?".

Por otro lado, el especialista afirmó: ”No hay por qué estirar la reunión, si en algún momento la están pasando mal, de una manera bastante gentil se puede decir ‘me tengo que ir, mañana me levanto temprano’ u otra excusa. El ejercicio de la libertad en todo momento en ese espacio de encuentro es algo saludable”.

Finalmente, Vilapriño afirmó que es importante no comprometernos en la reunión para otras fiestas, sobre todo si no la hemos pasado bien.