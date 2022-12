Cómo festejan la Navidad las otras religiones

La Navidad es una de las fiestas más importantes a nivel internacional. Esta festividad es celebrada por 2.400 millones de personas, sin embargo, el resto de la población del planeta posee diferentes creencias y costumbres.

En el planeta existen más de 20 religiones, sin embargo, las más relevantes, por número de seguidores, son el cristianismo, islam, budismo, hinduismo y judaísmo.

Religiones abrahámicas

Las religiones abrahámicas son las creencias monoteístas que reconocen una tradición espiritual identificada con Abraham. En el planeta las principales creencias son judaísmo, cristianismo e islam.

La primera religión que apareció de estas tres, el judaísmo, no celebra la Navidad, pero si Hanukkah. Esta festividad conmemora la revuelta del pueblo macabeo en el siglo II a.C. En esos momentos todo el pueblo judío pudo recuperar su independencia sobre los griegos y así fue como consiguieron el reclamo del Templo de Jerusalén.

El festejo comienza cada año en la víspera del mes hebreo de Kislev. Dura 8 días y cada año varía según el calendario occidental.

Este 2022 el Hanukkah comenzó el 18 de diciembre y finaliza el 26 de diciembre.

La segunda religión abrahámica que surgió luego del judaísmo fue el cristianismo que festeja la Navidad. Esta celebración conmemora el nacimiento de Jesús y se festeja cada 25 de diciembre, aunque realmente no se sabe si nació en dicho día, ya que no existen indicios en la Biblia.

El cristianismo posee múltiples ramas, pero la gran mayoría elige el vigésimo quinto día del último mes del año.

Fuente: jcomp en Freepik

El cristianismo es procesado por 2.400 millones de personas

Por último, el Islam, la última religión abrahámica en aparecer, no festeja la Navidad ni tampoco tiene una celebración en estas fechas, por lo menos en este año.

Los musulmanes tienen dos fiestas importantes, el mes del Ramadán y la Fiesta del Sacrificio, las cuales no tiene una fecha fija y cambian cada año. Esto ocurre porque los musulmanes se guian con el calendario lunar, que tal como su nombre lo dice, varía según el ciclo de la luna.

Religiones dhármicas

Dharma es una palabra sánscrita que significa "religión, "ley religiosa" o "conducta piadosa correcta". Con ligeras diferencias conceptuales, se utiliza en casi todas las doctrinas, filosofías y religiones de origen indio (las religiones dármicas), como el budismo y el hinduismo.

El budismo es una religión no teísta, que no cree o sigue a un dios, sin embargo las personas que profesan dicha fe recuerdan al nacimiento de Jesús, ya que fue una persona que proclamó una doctrina de paz. No obstante, no realizan grandes festejos, algo que sí ocurre en su año nuevo, llamado Songkran, celebrado el 13 de abril.