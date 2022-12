Navidad, la salvación que se “actualiza” en lo cotidiano

La Navidad justamente nos recuerda un Dios presente, Jesucristo es el rostro visible del Dios invisible y Dios es amor.

Jesús que viene a compartir nuestra vida, Él que pasa por nuestras vidas, haciéndonos el bien. Un camino transitado que llega a su meta.

Hemos transitado el tiempo del Adviento que ha sido el tiempo para que nuestro corazón se haya ido despejando de todo lo que no es de Dios, sanando, transformando y mejorando. Para que el Señor haya tenido lugar en nuestra vida, haya tenido un espacio, un lugar en el albergue de nuestro corazón. El pesebre de aquel entonces se actualiza en cada uno de nosotros, en nuestro propio corazón.

Descubrimos que el Adviento, a la luz de la Navidad, es expresión de la maternidad de la Iglesia que nos educa -como a sus hijos muy queridos- para que nuestro corazón palpite al son del nacimiento de Jesús. “Les anuncia una gran alegría, hoy les ha nacido el Salvador”. La Navidad nos recuerda algo que nunca más se nos puede quitar, esa presencia de Dios con nosotros: el Emanuel.

Nos recuerda el gozo de la alegría, es anuncio de una gran alegría: Nació Jesús, nuestro Salvador. Siempre la alegría es la característica de un creyente, siempre la alegría será característica nuestra de los cristianos, la alegría se gana el mayor distintivo en este tiempo. Alegría que se funda en el amor de Dios, la cercanía de Dios, la salvación y la presencia de Dios entre nosotros, Jesús, el Emanuel “Dios con nosotros”. Alegría porque está Jesús, y la Navidad es Jesús. No dejar lugar a la tristeza que “destrona” a Jesús.

Hemos podido experimentar en torno a la fiesta de Navidad que, a veces, si ponemos nuestro acento y nuestra mirada en otras cosas, pueden llegar como anular el sentido de fiesta, pueden llegar a opacar y a vivir- con ciertas angustias- lo que deberíamos vivir con alegría y esperanza- tal cual lo venimos compartiendo. A veces familias con situaciones difíciles o ausencias y partidas, situaciones de conflicto, rupturas, seres queridos que no pueden estar en este momento, sea por la distancia geográfica sea porque han fallecido.

Situaciones también sociales, económicas, etc;. Todo esto que hace que perdamos el gozo de la fiesta, porqué ponemos el acento en otras cosas y nuestra mirada contemplativa tiene estar, en lo que celebramos: Jesús nace. Siguiendo la misma línea, es como si nos juntamos para festejar un cumpleaños y el cumpleañero no está o, si está, lo ignoramos, no lo tenemos en cuenta y ponemos

nuestra atención y nuestro corazón en lo que vamos a comer, cómo vamos a celebrar, o lo que vamos a regalar pero totalmente ajenos a la persona que cumple años.

Sería un disparate y sin sentido hacerle esto a alguien que cumple años, ¿Por qué hacérselo a Jesús? Navidad, la salvación que se “actualiza” en lo cotidiano Navidad es un tiempo, en el que se nos invita, también, a poner fijos los ojos en Jesús. Navidad es Jesús, es Él al que lo celebramos, en Él renovamos la alegría, en Él renovamos la certeza de un Dios que nos sigue acompañando y, por lo tanto, ya nunca más podré estar solo, ya nunca tomaré mi vida y mis decisiones y mi situación en absoluta soledad, porque Dios camina a mi lado.

“Tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo para rescatarnos y para salvarnos de la muerte eterna”, sin lugar a duda para recuperarnos una vida en plenitud, pero – también- esa “salvación” se va “actualizando”, en nuestro día a día, cuando nos sabemos peregrinos acompañados por Jesús, el Señor, el pan de vida, el Amigo fiel, el pastor bueno que da la vida y no se “borra” en nuestros peligros, el cordero de Dios que nos quita el pecado que tanto mal nos hace.

Se “actualiza esa salvación”, cuando hacemos propia una de estas tantas imágenes con las que se valió Jesús para darse a conocer. Navidad es una linda ocasión para experimentar así la presencia amorosa de Dios en Jesús y, vivir con renovado gozo, alegría y paz.

Si nos sentimos interpelados por estas líneas podemos rezar juntos- a modo de jaculatoria- Navidad es Jesús, Navidad es Jesús, Navidad es Jesús. Monseñor Santiago Olivera, Obispo de las FFAA.

¡Les deseo una muy feliz Navidad y un bendecido 2023!

*Monseñor Santiago Olivera, Obispo Castrense