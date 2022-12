"Hubiera vendido a mi vieja", la respuesta de un hincha para ver a Lionel Messi

"Banderas en tu corazón, yo quiero verlas", tararea el Indio Solari en la cabeza de todos los argentinos presentes en el Obelisco. Trapos nuevos y gastados. Asfalto atravesado por la argentinidad y su pasión. Cervezas que vuelan y cantos que no paran de potenciar el aire festivo.

Los argentinos están en su punto más alto de esplendor. La economía, la política y todos sus subalternos quedan al margen para encarar este paso encantador. El recuerdo de Diego Maradona y la actualidad de un Lionel Messi más argentino que cualquiera y en modo Gardel hacen lagrimear hasta el hombre más frío de la zona rioplatense.

MDZ preguntó a los fanáticos: "¿Qué hubieran hecho para ir a ver a Lionel Messi en Qatar?". Las respuestas fueron diversas y de emoción especial.

El primer valiente respondió: "Hubiera vendido a mi vieja y a mi hija para ir a ver a Messi a la final. Nosotros somos de Luján, salimos en nuestro vehículo particular muy temprano, tipo 5 de la mañana. Esto es único. Messi es el mejor de todos los tiempos, es emocionante". La hija, a su lado, reía.

Un hombre de unos 65 años con la cara pintada de blanco y celeste aclaró: "Prefiero quedarme acá en mi tierra festejando. A los 26 jugadores les mando un fuerte abrazo. Son los más valientes de todo. Demostraron que todo se puede".

Un vendedor ambulante expresó: "Hubiera dejado todo. Mi vieja, el auto, la casa. No me importa nada. Todo por el Mundial, por la Selección. No hay nada más lindo, no sé cómo agradecerles. Hoy trabajo, termino y festejo. La gente tiene una felicidad bárbara, se disfruta y a los jugadores hay que decirles que son unos genios. Agradecido de la vida".