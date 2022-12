El liderazgo de Messi que esperaban varias generaciones

Lunes 19 de diciembre de 2022, 8.31. Miro el mate pidiéndole que me ayude a comprender la dimensión de lo que ocurrió ayer en el mundo. Es que aún no me entra en la mente ni en el corazón. El domingo por la tarde, una infinita marea humana embanderada de celeste y blanco conquistó plazas, avenidas, pueblos y ciudades del todo el planeta tierra.

Y con el paso de las horas vamos encontrando algunas respuestas a las infinitas preguntas que giran en nuestra cabeza:

¿Y si la Selección argentina se frustraba y se rendía luego de perder con Arabia Saudita?

¿Y si Di María no estaba en condiciones físicas de jugar la Final?

¿Y si Dibu no atajaba el último pelotazo de Francia?

Y la que intentaremos responder en esta nota: ¿de qué manera podemos aplicar en nuestra vida el liderazgo que Lionel Messi desplegó en los estadios de Doha?

Bernardo Bárcena en Qatar

En primer lugar, me parece importante aclarar qué hay básicamente dos tipos de liderazgo: el liderazgo personal y el liderazgo de equipos. Y Lionel Messi logró ser un gran líder en ambas dimensiones, ya que lidera su vida de manera maravillosa y lideró a la Selección hacia el logro de su meta máxima.

Ahora bien, ¿qué claves condujeron a Messi a ser el gigante líder que es hoy? Y ¿cómo podemos aplicarlas en nuestro liderazgo diario?

Humildad:

Jamás se sintió menos ni más que alguien. Nunca criticó ni menospreció a nadie.

Siempre destacó que fue el Equipo el que logró los resultados.

Sus palabras y sus gestos permanentemente irradian simpleza y humildad.

Para reflexionar: ¿estamos siendo humildes en nuestras acciones diarias?

Amor:

Lo que lo movilizó siempre fue el amor a su camiseta, al fútbol, a su país, a su familia y a su equipo.

Para reflexionar: ¿cuánto amor estamos poniendo en cada actividad que realizamos?

Visión:

Una visión es una imagen mental de un estado futuro deseable y liderazgo es convertir esa visión en realidad.

Visualizaba ganar la Copa América y la ganó.

Visualizaba ganar la Copa del Mundo y la ganó.

Para reflexionar: ¿tenemos claro qué queremos lograr en nuestra vida? ¿Podemos ver con entusiasmo y nitidez qué nos gustaría lograr en un año, en cinco, en veinte?

Entorno:

Siempre eligió vincularse con personas que lo ayudaran a ser su mejor versión. Su esposa, sus hijos, sus amigos.

Para reflexionar: ¿con quienes nos estamos relacionando? ¿las personas con las que elegimos vincularnos a diario nos ayudan a ser mejores?

Dedicación:

Supo desde muy pequeño cuál era su talento y con el tiempo fue descubriendo su propósito en la vida.

Se esforzó permanentemente para potenciar y pulir ese talento, llevando una vida acorde a sus exigencias deportivas y entrenando disciplinadamente.

Antonella y Lionel Messi.

Para reflexionar: ¿es suficiente la energía que le estamos poniendo a nuestros proyectos?

¿Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para alcanzar nuestras metas? La vida es un partido contra nosotros mismos.

Despleguemos las claves del liderazgo de Messi en nuestras actividades diarias y muy pronto levantaremos nuestra propia Copa del Mundo.

* Bernardo Bárcena, conferencista internacional, autor de tres libros de Liderazgo y Negociación. Profesor de Liderazgo en 8 Universidades de Argentina y del Exterior.

Instagram: Bernardo_Barcena