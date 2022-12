"Piquetazo nacional": denuncian recorte de planes y van al Obelisco

Eduardo Belliboni tuvo la confirmación de que se evaluaba achicar los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, iniciativa del Gobierno lanzada en marzo de 2020 cuando se quiso unificar dos planes preexistentes que eran el Salario Social Complementario y el Hacemos Futuro. Por ese motivo habrá cortes y piquetes desde las 9 de la mañana en el Obelisco.

Así, los 1.3 millones de personas que cobran el plan pudieran empezar a ser menos, según la información a la que accedió Unidad Piquetera tras reiteradas reuniones sin prosperar que tuvieron con Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social quien goza del respaldo absoluto de Alberto Fernández y el nulo apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, quien la critica a diario.

El Gobierno no tiene ninguna información oficial que sostenga el achicamiento del plan que aún no encontró el rumbo buscado ya que el 1.4% del más de un millón que cobra el plan logró insertarse en blanco en un empleo genuino, lo que dio origen a Potenciar Trabajo. En otras reuniones con Unidad Piquetera, se habían exigido más herramientas para que puedan trabajar y más asistencia alimentaria, dado que en el Polo Obrero están convencidos de que son los garantes de la gobernabilidad y que si no los tienen en cuenta en sus reclamos, como dijo Eduardo Belliboni a MDZ: "no tienen idea de lo que está por pasar en diciembre".

Actualmente el ingreso del Potenciar Trabajo son a partir de este mes 28.750 pesos y no obtura la posibilidad de tener otra asistencia social. Así entonces, las críticas opositoras giran en torno a los resultados de los planes y el aumento de la pobreza que hubo en las últimas décadas, teniendo en cuenta que en 1974 eran menos de cinco puntos porcentuales los que incluían al total de pobres. Son 22 millones de personas, es decir, casi la mitad del país a los que llegan los 142 planes sociales que se reparten en 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires, más la discrecionalidad de 1.300 municipios.

"Unidad Piquetera se moviliza en emergencia frente al ataque a les trabajadores de Potenciar Trabajo, un Gobierno duro con los pobres, complaciente con los ricos", reza el flyer interno al que accedió MDZ. Así entonces, a las 9 comenzarán a llegar al Obelisco distintas agrupaciones que integran Unidad Piquetera que son, además de por el PO, por MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde). También por la UP la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT).