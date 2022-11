Piqueteros marchan a los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo

Este martes, las organizaciones de izquierda que integran la Unidad Piquetera (UP) se movilizarán hacia las sedes de los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, en reclamo de asistencia alimentaria para los comedores comunitarios y de herramientas para los emprendimientos productivos.



De acuerdo a lo anunciado por los organizadores de la protesta, a las 13 marcharán a la sede de la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz y luego se dirigirán a la sede de la cartera de Trabajo, ubicada en la avenida Leandro N. Alem al 600, en el marco de la sesión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).



"El martes, primero vamos a ver el partido (de la selección argentina de fútbol en el mundial de Qatar) y vamos a hinchar por la Argentina, pero también vamos a hinchar por salarios dignos, por encima de la inflación, porque el salario mínimo no puede estar por debajo de la línea de pobreza", dijo a la prensa el jueves pasado el dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni, consigna Télam.



Además del PO, integran la UP el MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una facción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).



También forman parte de la Unidad Piquetera la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT).