El mensaje del Papa Francisco tras la consagración de Argentina

Tras la consagración de Lionel Messi y compañía en el Mundial de Qatar 2022, el Papa Francisco dedicó un mensaje, transmitido en la televisión italiana, a los flamantes campeones del mundo. Allí, pidió que "lo vivan con humildad" y convocó al crecimiento del espíritu deportivo con el símbolo de la "pelota de trapo" como ejemplo.

"Todos envían los mejores deseos a los ganadores. Que lo vivan con humildad. Y a los que no ganan, que lo vivan con alegría porque el mayor valor no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien", declaró Francisco en una entrevista con la televisión italiana transmitida durante la noche del domingo y grabada el viernes previo a la final del Mundial de Qatar 2022.

Durante la conversación, el pontífice aseveró que "el deporte es noble". "El deporte te ennoblece, te ennoblece aunque se haga con una pelota de trapo. Tenemos que hacer crecer el espíritu deportivo y espero que este mundial nos ayude a recuperar el espíritu deportivo, que nos hace nobles", agregó.

"Los niños juegan. Y ahí vamos a una cosa muy bonita que es el valor del juego, del deporte, incluso del propio juego. Jugar y hacer deporte. Es una bendición poder hacerlo bien porque el deporte es algo noble. Todos necesitamos esta gratuidad del deporte", resaltó más adelante.

"Hay una película argentina que se llama Pelota de trapo. Estoy hablando de 1945, la vi de niño. Es una buena película de la época, es un poco la mística de los niños jugando con lo que tienen en la mano. Fue Don Bosco quien dijo 'si quieres juntar a los muchachos, pon una pelota en el camino y vendrán enseguida, como moscas al pastel'", recordó Bergoglio.

A través de la fundación Scholas Occurrentes, el Papa Francisco ha lanzado la iniciativa de la "Pelota de trapo" como forma de buscar dar un valor de "gratuidad" al deporte, especialmente en el marco de las convocatorias a los distintos "Partidos por la Paz" que organiza la institución.

"Por eso me alegro cuando veo que la gente se ilusiona con el mundo del deporte y cuando el deporte no pierde esa dimensión de 'amateur', amateur, ¿no? El deporte es gratis, es amateur, ¿no? Hay, ahora, aspectos más comerciales pero no está mal si son moderados. Siempre que el deporte no pierda ese 'amateur'. El verdadero deporte debe ser libre, amateur", añadió.