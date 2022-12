Locura mundial: los festejos en Europa tras el triunfo argentino

La alegría no conoce de fronteras y los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 continúan en las principales ciudades del mundo. Banderas, camisetas y una euforia colectiva que da cuenta de la hazaña del equipo argentino.

"Es increíble lo que estamos viviendo. Vivo en España desde hace cuatro años y por motivos económicos no he podido visitar Argentina desde ese entonces...Hoy gracias a este triunfo me siento como en casa", expresó Gabriel.

Las principales ciudades de España se tiñeron de celeste y blanco tras el triunfo de Argentina en el Mundial. Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, entre otras, se llenaron de argentinos y fanáticos de la selección dirigida por Scaloni. La alegría fue total...cientos de personas salieron a las calles con sus familias y amigos para ser parte de este momento histórico.

Fuegos artificiales, banderas, bombos y cánticos en alusión a las figuras de la Selección coparon los principales puntos turísticos del mundo. Los videos de los festejos compartidos por argentinos que se encuentran viviendo en esas ciudades se viralizaron a través de las redes sociales.