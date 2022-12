Lionel Messi: el ejemplo del liderazgo del futuro

Sin duda, la figura estrella de este Mundial es Lionel Messi. El líder de la Selección argentina se ha destacado por su compañerismo y su desempeño como referente. MDZ Radio conversó con el coach Alfredo Diez sobre su figura.

"El liderazgo de Messi es totalmente contracultural, vanguardista, disruptivo, innovador, que significa pasar del liderazgo piramidal, autocrático, paternalista, de los líderes fuertes, a generar un liderazgo horizontal, dialogante, participativo, humilde, retraído. Es un líder que inspira", explicó el coach.

El especialista afirmó que el 10 de la Selección argentina, al generar un espacio en el equipo, genera un empowerment. "Cuando Lionel da un paso atrás, pasa la pelota, y hace jugar a los demás, empodera al equipo", afirmó.

En este sentido, Diez resaltó la figura de Julián Álvarez, y advirtió que el jugador se pudo destacar gracias a que Lionel Scaloni y Messi le dieron su espacio en el tablero. "El mundo está cambiando y tenemos que cambiar con el mundo. Esto lo que estamos viendo hoy, Copa América y final del Mundial es un ejemplo de un liderazgo moderno, transformador e inspirador" destacó.

Messi junto a Julián Álvarez

"Tendríamos que aprender eso en la política también. El futuro ya no es de los líderes fuertes, potentes, dominantes, donde generan ese poder de 'síganme a mí, que yo soy la luz'. Ya no es la inteligencia del propio líder, es la inteligencia colectiva . Lo que pasa es que a los líderes, evidentemente les cuesta mucho el diálogo de hacer participar a la ciudadanía en la cosa común. Siempre fue muy paternalista la política", argumentó. Por el contrario, el coach, afirmó que Messi, con su liderazgo, no genera seguidores, sino líderes "construye el equipo, reparte luz, no la concentra".

Según el especialista, el líder lo que tiene que hacer es generar un contexto, un ecosistema para la alta satisfacción del jugador en varios ámbitos de su vida, profesional y personal. Para él, si el líder logra escuchar expectativas humanas de sus jugadores, medir y proveer la satisfacción global en varios puntos de ese jugador, puede generar un equipo de alto rendimiento, que se siente escuchado, valorado y empoderado por su líder.

"La pregunta es: ¿Cuántos políticos son inspiradores, pasan la pelota? ¿Cuántos son abiertos, callados, humildes, respetuosos? Ojalá encontremos líderes humildes, honestos, introvertidos, que se enfoquen en generar equipos en vez de mostrar su propia figura", cerró.