Mara Gómez, la primera futbolista transgénero en Argentina

El fútbol femenino está tomando más visibilidad en estos últimos años. Sin embargo, queda mucho por hacer. MDZ Radio conversó con Mara Gómez, la primera futbolista argentina transgénero, quién contó su historia y advirtió que para que el fútbol femenino gane mayor notoriedad hace falta “voluntad”.

“Comencé a jugar al fútbol a los 15 años, gracias a la invitación de una vecina amiga a jugar. En ese momento, yo justamente estaba en una etapa muy difícil de mi vida. En la adolescencia estaba atravesando un proceso de transición con mi bisexualidad. A partir de esa invitación me di cuenta que el fútbol me divertía, me hacía bien y lo tomé como terapia. Luego pasé por varios clubes en La Plata, hasta que llegué a la Primera División”, contó la futbolista que actualmente juega en Estudiantes de La Plata.

Gómez confesó que nunca se imaginó poder jugar al fútbol de manera profesional: “Era muy difícil pensar que podía llegar hasta acá, ya que pertenezco a un colectivo que a nivel mundial es muy discriminado y violentado, muchas veces las oportunidades no las teníamos”.

En cuanto a la situación actual del fútbol femenino en nuestro país, advirtió que “la profesionalización se está dando de a poco. Las condiciones en cuanto a los contratos, estructuras, o sueldos muchas veces no son las adecuadas. De todas maneras hay clubes que cuentan con un plantel entero profesionalizado”.

La entrevistada destacó la diferencia con respecto a la visibilización de partidos de fútbol masculino y femenino: ”El fútbol masculino argentino abarca a todos los medios, tanto locales, nacionales e internacionales. Pienso que esta diferencia también tiene que ver con cómo arman las instituciones las competencias de fútbol femenino y donde ponen el hincapié y el ojo. Tienen que asegurar la accesibilidad para que los partidos se puedan transmitir”.

En este sentido, Gómez destacó que en países como España o Estados Unidos el fútbol femenino tiene mayor notoriedad. “La clave es que hacen las instituciones para que el fútbol pueda vender y generar un ingreso económico, y en base a eso sustentar la actividad del fútbol femenino. Esto es lo que falta en Argentina”, dijo.

Además, agregó que lo que se pide es “poder vivir del deporte, la dignidad de poder visibilizarlo y tener mejores condiciones para competir”.

Finalmente, Mara contó lo que sintió al poder ingresar a la Primera División de fútbol: “Nunca pensé que iba a generar tanta revolución, después comprendí que era un evento histórico que marcaba un antes y un después, dentro del fútbol y a nivel mundial. Lo más lindo fue el apoyo de un montón de futbolistas de diferentes clubes, esto me hizo sentir que eso no estaba sola, compartieron la lucha, porque el fútbol femenino ya viene de la desigualdad, la discriminación y la falta de oportunidades”.

Escuchá la entrevista completa de MDZ Radio acá.