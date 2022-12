Apps de citas: la nueva tendencia en las fotos para conseguir más matches

Las apps de citas ya se conviriteron en una tendencia para buscar pareja o alguien con quien pasar un buen rato. Y en ese recorrido que lleva no tantos años en el uso de la tecnología para generar un primer encuentro, también fue cambiando la tendencia sobre qué foto utilizar para seducir y cosechar más likes.

Según una nueva investigación de la aplicación global de citas Inner Circle, ya pasó la moda de los usuarios por llenar las imágenes de filtros y ediciones, y ahora tienen más éxitos quienes optan por las fotos naturales. Las apps aparecen además como una opción en la previa de las vacaciones.

No obstante esta conclusión, el 51% de usuarios argentinos admite sacarse múltiples fotos de un mismo momento y luego elegir cuidadosamente la que salió mejor para publicar. Aunque ahora, las fotos muy pensadas o poco naturales no son las favoritas del público. Además, el excesivo retoque fastidia a los usuarios: el 97% afirma que se han sentido frustrados por conocer a una persona que no se parece a sus fotos, y el 89% rechazaría una segunda cita si esto les sucediera.

Asimismo, el 97% coincide que les desanimaría conocer a alguien si se ven diferentes en todas sus fotos, y el 96% directamente rechazan al perfil si es evidente el proceso de filtros y edición por el que pasaron las fotos.

Por esta razón Inner Circle publicó una nueva guía fotográfica sobre lo que deberían hacer los usuarios para conseguir mejores matches y pasar el proceso de selección de la aplicación. "El mismo consiste en subir fotos auténticas, genuinas, captadas en el momento, que demuestren cómo se ven en la vida real", dijo la app, que en el estudio descubrió que el uso de fotos auténticas aumentaba la cantidad de mensajes que recibieron en un 196% .

Crystal Cansdale, experta en citas de Inner Circle, dijo: “Las aplicaciones de citas están rezagadas en lo que respecta a la tendencia hacia la autenticidad. Los datos son claros: a los solteros les encanta ver fotos genuinas de otros. Les ayuda a construir una imagen de la otra persona, descubrir qué tienen en común y ver si hay una chispa. Al publicar fotos auténticas, las personas que te gustan verán tu verdadero yo, lo cual generará que tengas matches con personas de intereses afines. Es por eso que pedimos a los solteros que den lo mejor de sí mismos, eliminando así fotos que no muestran lo que realmente son”.



Los cuatro tipos de fotos que más funcionan en tu perfil :

Una foto de cuerpo entero - 45%

Una foto clara de cara - 22%

Una foto real, ¡sin filtros! - 19%

Una foto que muestre un poco de la personalidad, haciendo una actividad 8%

Consejos

Crystal compartió sus consejos para obtener las fotos correctas para tu perfil de citas: además de optar por fotos auténticas, los solteros deberían probar los siguientes consejos para perfeccionar sus perfiles.

1) Fotos recientes. La investigación muestra que esto es una señal de alerta: el 64% de los solteros no quieren ver fotos que tengan más de 9 meses. Se aconseja mantener el perfil actualizado y renovar fotos cada dos meses.

2) Mientras más, mejor. Cuando se trata de fotos, menos no es más. 9 de cada 10 (92%) coinciden que cuantas más fotos, mejor. Además, tener más de una foto da cinco veces más matches.

3) Reclutá a tus amigos. Si no hay fotos auténticas, llamar a amigos para que ayuden a capturar algunas imágenes reales.