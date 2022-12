En primera persona: el problema de los argentinos para conseguir entradas en Qatar

Argentinos en Qatar se manifestaron en frente del hotel donde se alojan dirigentes de la AFA para exigir tickets. Las entradas oficialmente se encuentran agotadas, pero se especula que mucha gente las devuelva debido a que su selección no llegó a la final. MDZ Radio conversó con la mendocina Ornella Bianchi que se encuentra en Qatar, quién contó cómo viven esta problemática los argentinos en Doha.

Ornella, llegó el 20 de noviembre a Qatar, estuvo presente en todos los partidos de Argentina, tienen el deseo de asistir a la final pero debido a los altos precios de la reventa no puede hacerlo. "Estamos desde un principio acá, hemos podido entrar a los partidos solo comprando entradas revendidas, solo conseguimos en dos oportunidades entradas oficiales. Las otras reventas fueron de 400, 500 dólares. Ahora se esta pidiendo un monto totalmente elevado, están pidiendo entre 3000 a 5000 dólares por entrada", contó.

En diálogo con MDZ Radio, la argentina contó como es la operación de reventa. Advirtió que hay puntos de AFA o patrocinadores que venden. "También hay mucha gente que ha comprado de más o consiguió por ahí mejor ubicación, entonces están vendiendo las de ellos, o te transfieren la entrada si tienen más de una entrada en su aplicación o te vendan directamente el ingreso a su propia aplicación con su nombre", detalló.

Con la Selección Argentina como finalista, Ornella notó una gran cantidad de argentinos que llegaron, esto según ella, es una gran complicación para aquellos fanáticos que se encuentran desde el inicio del Mundial, ya que los recién llegados son los que compran las entradas a precios muy elevados. "Llegan directamente con toda la plata y no les importa por cuanto comprar (las entradas), esto hace que los precios de reventa suban", explicó.

La entrevistada que asistió al banderazo en el hotel, advirtió que en el día de hoy fue hacia el centro donde la FIFA entrega entradas y se encontró con una gran fila de gente esperando por tickets que que ya habían sido reservados por la AFA. "Solo eso se entrego, no hemos obtenido respuestas".

"Se trascendió que hoy iban a salir entradas en la página oficial de la FIFA, la realidad es que no salieron. De todas maneras, si lo hicieran, no nos garantiza a nosotros poder obtenerlas, ya que los revendedores tienen bots en distintas partes del mundo que las adquiren y las revenden a precios muy altos. Muchos de esos bots ni siquiera pagan las entradas, sino que hacen un rulo que estafan a FIFA , nosotros no les podemos ganar un bot que es mucho más rápido ", dijo.

Finalmente, Ornella expresó que lo que proponen los argentinos es que se vendan las entradas presencialmente en el centro oficial de tickets en Doha, y que sean intransferibles. De esta manera, se aseguran que cada una de las personas que está sin entrar pueda acceder a las mismas a precio oficial. "Tienen la infraestructura ya armada como para darlo y hacerlo ordenadamente, sin que haya problema. Somos aproximadamente 5000 personas sin entradas, no es imposible", concluyó.