El aprendizaje que nos dejó la Selección, gane o pierda la final

La Selección argentina comenzó el Mundial, con una derrota en el partido contra Arabia Saudita, esto dejó atónitos a la mayoría de los argentinos. Sin embargo, a pesar de este comienzo, la albiceleste logró llegar a la final del Mundial de Qatar 2022. MDZ Radio conversó con el coach Alfredo Diez, sobre dicho fenómeno y la metáfora que representa.

“Como dijo Steve Jobs, los puntos se unen siempre adelante, nunca para atrás. Cuando suceden las cosas, mirás para atrás, decís ‘lo que me pasó en ese momento, puede haber sido difícil, trágico, malo’, pero no se puede interpretar realmente sino con la perspectiva del tiempo”, comenzó explicando Diez.

En este sentido, el especialista afirmó que el tiempo nos enseña que muchas experiencias que antes hemos calificado como negativas, vistas con el tiempo, revistieron un poder enorme en nuestra transformación como seres humanos. “Hay pequeños detalles de la vida que hacen que hoy podamos redimensionar las cosas que antes nos parecían malas”, agregó.

Para el coach, la derrota contra Arabia Saudita es una metáfora de algo malo que nos pasa en la vida, “muchos lo vieron como algo definitivo, que criticaron y juzgaron. Uno nunca sabe si eso fue el trampolín precisamente para fortalecerte en la adversidad y definir de alguna manera quien vas a ser como protagonista de tu vida”.

El especialista explicó que las personas suelen ser enormemente críticas con ellas mismas, sin entender el proceso de transitar el camino. “El llegar es una consecuencia de algo, el tema es poner trascendencia en el camino. Si es ecológico con lo que hago, como trato a las personas, como pienso, como me comporto, el resultado va a ser poderoso. Si ese camino es simplemente pensando en resultados, es un camino feo, codeando a los compañeros, compitiendo, no comportándose éticamente o ecológicamente, entonces no es sostenible el tiempo”, reflexionó.

Finalmente Diez concluyó:” Lo importante no es que tu hijo haga la tarea, sino el vínculo interpersonal que creas con él. Lo importante no es llegar temprano al cine, sino no pelearte con tu pareja como consecuencia de que llego tarde, porque lo importante es el vínculo. Más allá del resultado del domingo, lo importante es el camino transitado”.