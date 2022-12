Madres del Dolor: "Nos duele la soberbia de la gente"

MDZ Radio conversó con Silvia Fredes, integrante de la Asociación Madres del Dolor, sobre la importancia del proyecto de ley que establece “Alcohol Cero” al volante. Dicha iniciativa trajo opiniones en contra por parte de algunos sectores, entre ellos el vitivinícola. El gobernador de la provincia de Mendoza, por su parte, anunció que no acatará la ley.

"Lo único que buscamos nosotros como asociación es salvar vidas, no atentar contra la bebida nacional. Sabemos lo que significa la parte vitivinícola en Mendoza, queremos hacerles entender tanto a este sector como a la sociedad, que no queremos ley seca, solo que el que conduce no tome. Nos duele la soberbia de la gente que piensa que puede salir y manejar después de haber tomado alcohol y que no pase nada”, expresó Fredes.

La entrevistada detalló que han recibido en la Asociación cartas por parte del Gobierno, que afirman que con dicha iniciativa, se bajará el consumo, por lo que argumentó que esto no sucedería. “Hay un montón de formas de disfrutar una buena noche, que termine en un buen disfrute y no en ser el causante de dejar sueños plasmado en sangre en un asfalto. Existen distintas posibilidades de transporte”, argumentó.

En este sentido, Fredes afirmó que se debe terminar con la especulación de las personas con respecto a cuánto alcohol se puede tomar para manejar. “Necesitamos que el Estado esté más presente y haga los controles que necesitamos, que haya multas más elevadas", dijo. Además destacó la necesidad de un aporte por parte de la sociedad, en relación a esta problemática.

En cuanto a la postura del gobernador de Mendoza dijo: “Hay una ruta nacional, que es la 7, que pasa por la provincia, o sea va a llegar la ley. El gobernador va a tener que hacer algo. En esa ruta hay numerosas estrellas amarillas. Nadie está prohibiendo el consumo, lo que estamos diciendo es que si tomas no manejes”.

Finalmente concluyó: “Sabemos que necesitamos seguridad, educación vial, más controles, multas y penas, pero si no damos este paso vamos a seguir estando atrás. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que si no te ponen una ley no respetamos”.