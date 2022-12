Alcohol cero: "Para las familias, esta ley es una caricia al alma"

En muchas rutas y avenidas que atraviesan nuestro país se pueden observar estrellas amarillas que fueron pintadas en el asfalto y simbolizan una vida que se perdió por un accidente de tránsito. Teniendo en cuenta el debate en torno a la Ley de Tolerancia Cero, toma relevancia la opinión de los referentes y familiares que forman parte a nivel nacional y provincial de la Campaña Estrellas Amarillas.

Carina Quevedo es la referente en Mendoza de la Campaña Estrellas Amarillas, que nació hace 14 años por iniciativa de un padre que perdió a su hija, Laura Cristina Ambrosio Battistel, en Córdoba. El 28 de octubre de 2017, Carina perdió a su hijo Juan Ignacio en un incidente de tránsito. Al enterarse sobre este movimiento, en enero de 2018, decidieron pintar la estrella en su homenaje. Al tiempo se comunicaron con otras familias y comenzaron a pintar las estrellas en honor a otras víctimas de incidentes viales, e inició la campaña a nivel provincial.

En diálogo con MDZ, además de hablar de la Campaña Estrellas Amarillas, llevada a cabo por la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel, la referente se expresó sobre las implicancias que conlleva el proyecto de ley de Alcohol cero, que en los últimos días obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

En los últimos días, en la Cámara de Diputados obtuvo media sanción la Ley de Alcohol Cero, ¿qué significa para ustedes el tratamiento de esta ley y qué implicancias tiene?

Para nosotros significa una caricia al alma. Primero, quiero dejar en claro que no es solamente el alcohol el que produce los hechos de tránsito, pero la mayor cantidad y más que nada los fatales, son por el alcohol. No siempre es por el que conduce, generalmente es otra persona la que impacta, pero el alcoholizado es el que mata. Y no mata a esa persona, sino que mata a toda la familia, los vecinos y a una gran parte de la sociedad mendocina.



Para nosotros es una alegría inmensa, todos festejamos esta media sanción pero también nos produjo mucho dolor escuchar algunos testimonios. Hubo personas que hablaron de pobreza, utilizaron hasta la palabra ‘vulgar’, dando a entender que los hechos de tránsito con motos de baja cilindrada son por personas que no tienen educación y que por eso fueron víctimas. Eso está descartado ya que la mayor cantidad de hechos de tránsito son de personas que tienen poder adquisitivo, que pueden pagar la multa, que pueden pagar la fianza, que pueden pagar un abogado, que pueden modificar todo -hasta el lugar de quien conducía- por proteger a su ser querido. Lamentablemente no van a prisión, no cumplen ningún tipo de pena, y a la semana siguiente salen y vuelven a beber y a conducir en estado de ebriedad.

En los últimos días, el gobernador de Mendoza se pronunció al respecto diciendo que la provincia no iba a acatar y que Mendoza se regía por lo que era la ley provincial, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a esa postura?

No es tan sólo mi opinión y ni siquiera es una opinión, sino lo que se ve desde Estrellas Amarillas y también de la agrupación de familiares de víctimas en Mendoza que es Salvemos vidas Mendoza. Esto ya se viene trabajando hace muchos años, donde hay intereses que el señor gobernador tiene con la vitivinicultura y el ex gobernador también. Desde hace muchos años acordaron todo esto por intereses particulares de cada uno de ellos. La verdad que esta ley, primero, que va a ser en rutas nacionales, es decir, no va a afectar a las rutas provinciales ni a las avenidas, no va a resolver el problema de la fatalidad como dijo el gobernador, pero él habló de pobreza, de vulgaridad, de populismo. No somos populares, no es un populismo, no es un lobby.

Ustedes no buscan una finalidad política. ¿Qué finalidad tienen?

Concretísima. Como yo tengo 5 hijos más por quienes vivir, por ellos, ser feliz y disfrutarlos cada vez que pueda, todas las familias de Mendoza que pierden un ser querido tienen familia. Entonces no somos ni vulgares, ni populistas. No somos un lobby. Nosotros somos reales, existimos, somos parte de la comunidad de la provincia. También habló de que estamos queriendo llevar el lobby de que no tomen vino. A ver, por favor, el alcohol es por bebidas blancas, por otro tipo de bebidas. Esto es un cambio de cultura, el primer paso en la historia lo que se hizo en el Congreso. La ONU y la Organización Mundial de la Salud, hace años que declararon que es importantísima la salud mental: la salud emocional. Y los seres humanos somos totalmente emocionales, entonces cómo podemos aceptar que un gobernador ya nos haya advertido, porque él advirtió, y también le pidió a la senadora Sagasti que “haga lo que tiene que hacer”, porque esas fueron las palabras que él usó. Ya mandó un mensaje claro de que él acá en Mendoza no lo va a aceptar. Pero no depende de usted señor gobernador, no depende de usted.

Carina Quevedo, referente de Estrellas Amarillas en Mendoza. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

¿Qué representan las estrellas amarillas?

La primera intención es llegar a la conciencia, que piensen, “puedo ser yo el que está ahí, o mi hijo o mi familia”. Entonces, se tomen precauciones: si estás conduciendo en estado de ebriedad, llamá a alguien o cambiá de conductor; si llevás el cinturón, que aunque no parezca todavía hay mucha gente que no lo usa; si estás usando el celular. Esa es la primera reflexión, es el comienzo. Ahora que la gente ya conoce el significado y el valor que tiene esa estrella. porque no es tan solo estrellas los conductores la respetan muchísimo, reducen la velocidad, pasan despacito sobre la estrella, a veces hasta dejan que la familia la observe. Después de 5 años la actitud de los mendocinos ha cambiado.

Además de pintar las estrellas amarillas en las calles como un primer paso, ¿cuáles son las otras acciones o campañas que llevan adelante para concientizar a la gente?

Primero, para que la gente lo sepa, el propio familiar se comunica con nosotros. Nosotros acompañamos. Hay familias en cada departamento -que si no pueden ir, voy yo-, nos juntamos y acompañamos a esas familias. Cuando los acompañamos a pintar la estrella, vemos la situación, la historia de vida de esa familia, y de ahí partimos con el Ministerio de Seguridad, para que tenga asistencia en salud mental. Me ha tocado en muchos casos tener que hablar con Relaciones con la Comunidad de algunos municipios para conseguir hasta medios para el sepelio de esa familia, si hay menores o niños. Si han asistido maestras las invitamos y les preguntamos si quieren que los visitemos en las escuelas, así que vamos a las escuelas de todos los departamentos de Mendoza. Se nos suma Prevención Vial de cada departamento, que cada vez se suman más municipios con sus propios Ministerios de Educación Vial. Llevamos a los chicos a Preventores, a los bomberos. A los chicos les encanta ver el camión de los bomberos, poder ponerse el casco, acercarse a una moto de policía. Policía Vial desde siempre, desde la primera estrella, desde el 22 de enero del 2018, que nos acompaña a todas las pintadas de estrellas y no es para cortar la calle. Nos cuidan, nos llenan de conos, están pendiente de nosotros y de los niños, porque va toda la familia a pintar esa estrella.

Recién hablaste de las visitas a escuelas, también de un cambio cultural. Además de la sanción de esta ley, ¿cuál creen que es el camino a seguir para reducir los incidentes? Hablando también de la concientización, de los niños y la vista al futuro.

Hablemos de verdad, hablemos con verdad. Nosotros vamos a las escuelas. También estoy hablando de un cambio de cultura, trabajamos con muchas agrupaciones que son de otros países, que viven acá en la Argentina y que vienen con una cultura de que tomar y conducir está bien; y estamos cambiando esa cultura. Pero, digamos las cosas con verdad. Esto es algo que ya está armado y que el actual gobernador, junto con la vitivinicultura. Como dijo “nosotros maseramos nuestras comidas con vinos mendocinos”. Yo le respondo a esa señora que el único aroma que yo quiero sentir es el perfume de mi hijo. Yo quiero besar el cuello de mi hijo y sentir su perfume. Y no lo puedo hacer. Represento a más de 1.200 estrellas que se han pintado en Mendoza; esta ley puede evitar ese dolor, y no hablemos solamente de los padres y las madres. Hay esposas, hay niños que salen al recreo y ven que todos los chicos juegan, pero ellos no, porque su papá o su mamá no está, o su abuelo murió, o fue atropellado.

Mendoza es la provincia con mayor costo de multas y la que más recauda en multas de todo el país. No sabés el dinero que recauda Mendoza a través de multas, y vos vas, lamentablemente, a la morgue -donde tenemos que ir cuando sucede un hecho de tránsito- y no tenemos una silla, no hay una oficina donde nos podamos sentar, no tenemos un dispenser donde tomar agua y no viene nadie del gobierno a decirnos “familia, ¿tienen cómo darle una despedida digna a ese ser querido?”. No hay nadie, porque Asistencia a la Víctima cuenta con cuatro psicólogas para toda la provincia... Cuatro psicólogas, que atienden asistencia de todo tipo: e violencia de género, de robos, entre otras. Y la ANSV sí nos dio el #149 y un 0800 donde nosotros podemos llamar y nos pueden contener. Nos guían, porque realmente nosotros estamos totalmente perdidos.

¿Cuál es el mensaje que ustedes les gustaría que le quede a la gente? Además de la ley, y en cuanto a la conciencia del manejar y no tomar.

Que sigan acompañándonos, porque la verdad que una pintada de estrellas acompaña a muchas familias y después nos llaman pidiendo que vayamos a la escuela de sus hijos, y los chicos van y sin tristeza cuentan que pintaron la estrella de su papito o de su tío. Que nos sigan acompañando, que apoyen a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que apoyen este proyecto. Es lamentable decirlo pero toda la República Argentina lo aprobó, a excepción lamentablemente de todos los que están en este vínculo que se ha formado. En muchas oportunidades hemos dicho que los familiares de víctimas estamos totalmente dispuestos a acompañar al gobierno en lo que sea y lo hacemos: hemos ido a controles, hemos asistido con Diversión Nocturna, llevamos a familias al médico y a veces hasta pedimos medicación psiquiátrica. Pedirles que, por favor, escuchen la verdad, y que no se dejen llevar. No somos populistas, no somos un lobby, somos reales y vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Nuestros peques, ellos son nuestros futuros ciudadanos. Ellos son los que hoy, no en el futuro, hoy, ya nos están enseñando a decir la verdad y a acompañar, desde el amor. Y alcohol cero, es alcohol cero.