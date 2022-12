Celebremos la democracia

Me tomé unos días para reflexionar sobre estos 39 años de democracia, porque se me mezclaron los tantos, me preguntaba, ¿cuántos se acordaron que el 10 de diciembre se cumplieron 39 años de democracia, cuantos se acordaron que se terminó la falta de libertad, el miedo, las persecuciones, las desapariciones, los muertos.

El ir caminando por la calle y mirar para atrás para saber si alguien te estaba siguiendo, o no tener en tu agenda la dirección de un amigo que estaba en algún movimiento. Tampoco tener en tu casa esos libros que se consideraban prohibidos por que te abrían la mente. Y mucho menos poder llevar a la radio a los artistas que uno quería llevar ya que estaban prohibidos o exiliados.

Se cumplieron 39 años, el 10 de diciembre y sin embargo todos pendientes de quien ganaba o quien perdía en el Mundial de Qatar para saber si pasábamos a las semifinales del torneo, esto me provocaba un choque interno, porque pienso que deberíamos haber estado todos en calle gritando por la democracia, gritando por la justicia, alegrándonos que de una buena vez se había hecho justicia, aunque demorara el fallo final, aunque las cosas tardaran meses, pero al menos están las pruebas, los fundamentos de todo lo que había pasado estos últimos doce años.

Y no, estábamos todos sufriendo, algunos llorando, si ganábamos por penales el día anterior, y sin pensar que al día siguiente era el día de los derechos humanos, y que ese 9 de diciembre es el día contra la corrupción, ¿alguien se acordó? por eso mi demora en expresarme en estos 39 años de democracia.

Disfruté mucho ese tiempo previo al 10 de diciembre de 1983 de esas reuniones en el entonces Hotel Panamericano, hoy Marriot, donde el Presidente electo Raúl Alfonsín hablaba con todos los periodistas, donde se le podía preguntar lo que quieras y donde nadie nos prohibía la palabra.

