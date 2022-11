Son intimidantes, estos son los signos que se destacan por su frialdad

El horóscopo nos ayuda a conocer las actitudes y características de las personas. Algunas son deseables y otras no tanto. No importa la temperatura que haga afuera, para algunas personas es invierno todo el tiempo, pues por dentro son helados como témpanos de hielo. No lo hacen a propósito, ya que su forma de ser tiene que ver con la posición de los astros al momento de su nacimiento, y hay poco que se pueda hacer contra fuerzas tan poderosas. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por su frialdad.

Capricornio

Son conocidos por su extrema racionalidad, que los transforma en las personas más prácticas de todo el horóscopo. Siempre están pensando en lo que es necesario hacer, y no les importa quedar mal con los demás para conseguir sus objetivos si sienten que ese es el camino que hay que tomar.

Virgo

No hay dudas de que los virgo persiguen un ideal supremo, y es la perfección. Por eso muchas veces se mostrarán fríos y distantes con las personas que los alejan de esta búsqueda, especialmente en el trabajo. Para caerles bien, hay que demostrarles que tenemos el mismo nivel de interés que ellos en hacer las cosas bien.

Los virgo siempre persiguen la perfección.

Acuario

Los nacidos bajo este signo de aire siempre están pensando en cómo defender mejor las cosas en las que creen, por lo que es normal que parezcan distantes la mayoría del tiempo. Quienes se tomen el trabajo de romper esa coraza descubrirán que no tiene nada que ver con su fama, ya que no son fríos en el fondo.