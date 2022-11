Los médicos se unieron y lograron un paro sin precedentes históricos

Se fueron sumando todos, enfermeros, médicos de planta, jefes de guardia, residentes de todos los años, desde Callao y Corrientes, desde los hospitales más alejados y se encontraron todos en el Obelisco. Decenas de miles de trabajadores de la salud que siguen siendo pobres estadísticamente o "no pobres vulnerables" como llama el organismo de estadística a las familias donde ingresan entre 128.600 pesos y 158.459 pesos marcharon ayer en un paro histórico exigiendo recomposición salarial y mejoras en general.

Trabajadores de la salud nucleados en la Asociación de Médicos Municipales (AMM), ATE, la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sutecba, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras)-Cicop y el Sindicato de Trabajadores de Enfermería (Sitre), hasta Néstor Pitrola y el Partido Obrero, entre otros, volvieron a cortar avenidas y el Metrobus ayer en reclamo de un aumento salarial y exigencias concretas para otros trabajadores de la Salud. En tanto residentes y concurrentes, en conjunto con todos los sectores, incluida la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), se movilizaron ayer a la sede del Ministerio de Salud porteño, ubicado en Bolívar 1, para exigir una reunión con el titular Fernán Quirós, que no los recibió al cierre del día. Por eso, hoy volverán a las calles.

Los concurrentes, esos médicos recibidos que no ingresaron a ningún hospital por examen de residente, quieren ahora tener un sueldo a pesar de que antes de empezar firman y saben que no van a cobrar, quieren tener ART para evitar accidentes laborales sin cobertura, los enfermeros tienen el viejo reclamo del reconocimiento de encuadre por su formación, los médicos de planta no llegan a ganar 200.000 pesos, la situación desbordó y desde el gobierno Porteño no hay una solución arriba de la mesa. Ya no es un hospital, un sector, es todo el sector salud y son la "marea blanca" como se la llama también en España.

Este medio recorrió la marcha y conversó con distintos residentes que contaron su situación. Romina tiene 27 años y necesita que los padres le giren plata todos los meses para pagar el alquiler, vino desde el hospital Lanari. Federico tiene 25 y es del hospital Fernández, residente de segundo año, lo mismo, precisa que los padres le envíen dinero cada treinta días porque sino tendría que dejar su departamento. La realidad no cambia, los testimonios son siempre los mismos, no llegan a fin de mes.

El Gobierno porteño no tiene en claro qué hacer, en off the récord plantean a MDZ que no tienen el dinero y que se ofreció adelantar paritarias mientras negociaban pero los médicos patearon el tablero y comenzaron los paros. El tema de fondo es el resarcimiento histórico que exigen los médicos contra empardar la cifra inflacionaria que plantean desde las oficinas de Fernán Quirós, ministro de Salud y hombre fuerte del entorno de Horacio Rodríguez Larreta que puede ser el sucesor de Larreta el año que viene. Así las cosas, los salarios de los médicos están deprimidos contra la inflación los últimos seis años, siempre perdieron de a poco algunos puntos y quedaron muy por debajo hasta que llegó la Pandemia: allí los médicos y trabajadores de la Salud en general vieron la posibilidad de pasar al frente y dejar atrás la asimetría de la formación exigente y el duro tratamiento laboral con un bajo sueldo.