Día Nacional de la Adopción: "Tener una familia es un derecho"

La creación del Día Mundial de la Adopción surgió en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando un grupo de amigos discutía que no existía un día a nivel mundial para celebrar la adopción. Es por ello que el fundador de la plataforma de crowdfunding 'Adopt Together', Hank Fortener, creó el #WorldAdoptionDay el 9 de noviembre de 2014, con la finalidad de celebrar la unión de nuevas familias, crear conciencia sobre la adopción, así como recaudar fondos para apoyar a las familias durante el proceso de adoptar.

Desde la Red Argentina por la Adopción venimos impulsando a nivel país el proyecto de ley para que el 15 de septiembre de cada año se conmemora el Día Nacional de la Adopción, porque tener una familia es un derecho. Desde nuestra primera campaña lanzada en mayo de 2016 en Argentina, que se llamó 'Adoptar es alumbrar', seguimos comprometidos en exigir a los gobernantes que intercedan con los medios pertinentes para evitar el abandono de niños, niñas y adolescentes.

Que se promueva la adopción comprometiéndose también en acortar los plazos de espera y auditando de cerca a los profesionales que llevan adelante estos procesos en cada provincia. Debemos seguir trabajando en conjunto como Estado, como sociedad y como familia, para reflexionar sobre las corresponsabilidades que efectivicen su cumplimiento.

Si bien esta propuesta nacional se alinea con la legislación local de algunas provincias que han instaurado el 15 de septiembre como Día provincial de la Adopción, tales como: Córdoba (en 2017), Entre Ríos (en 2018), Mendoza (en 2018) y Misiones (en 2021), reconocemos también el esfuerzo empleado por Neuquén (en 2013) que lo instauró para cada 18 de octubre y Chaco (en 2013) que lo conmemora cada 12 de diciembre.

De acuerdo a cifras estimadas por el Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), más de 150 millones de niños a nivel mundial necesitan un hogar. En algunos países, la adopción es un tema controvertido debido a las dificultades y trámites burocráticos interminables, siendo necesario agilizar este proceso.

La adopción no es un problema, es una solución. No es un acto de caridad: es dar amor. Es poder concretar el deseo de ser familia. Es encontrarse y reconocerse en la mirada del hijo. De ese hijo que tapamos a la noche, al que le cantamos para que se duerma, al que esperamos que llegue a casa en su adolescencia.

La adopción es un acto legal mediante el cual se crea un vínculo filial por derecho entre una persona o familia que acoge como hijo, a un hijo biológico de otros padres. Es una opción para aquellas parejas y personas solteras que no pueden tener hijos o que, simplemente, desean dar amor y protección a menores de edad que no tienen un hogar.

Cada historia es diferente, pero la mayoría comenzó desde un lugar doloroso, donde una madre y un niño se separan trágicamente. Es importante que los padres adoptivos integren el origen de los hijos adoptados en la historia familiar, brindándoles todo el apoyo emocional posible en el proceso de adaptación a su nueva familia.

La adopción es amor genuino y empatía por la historia del otro. Cuando tengo la oportunidad de conversar sobre los retos de la vida de ser familia por adopción, y puedo aportar lo que he aprendido, me emociono y me siento agradecida. El amor no tiene definición, porque definir es limitar y el amor no tiene límites. Así me formaron Marta y Vicente, como hija, con un amor incondicional para toda la vida. Como decía mi papá: "La espera, a veces, es larga, pero hay una razón por la que vale la pena: uno es padre/madre para toda la vida".

Concientizar a la sociedad es una obligación de todos, porque quienes esperan una familia son niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a ser hijos: como vos, como yo. Todos somos hijos. Hoy celebramos el crecimiento y la esperanza que trae este acto de amor incondicional.

* Natalia Florido, hija adoptiva, presidente de la Red Argentina por la Adopción y autora del libro "Alumbrando en la oscuridad" y "Crónica de una adopción".