Emanuel Celiz, esculturas con respeto espacial

Hebert Read, el prestigioso crítico de inglés, en su libro fundamental “El Arte de la Escultura”, presenta la tesis de que la apropiación del espacio como arte, despunta ya en la prehistoria con una estética propia iniciando un camino qué, a partir de Rodin, se proyecta en la obra de Brancusi, Arp y Moore y continúa hasta el presente. Las esculturas de Emanuel Celiz, bien pueden encuadrarse en esta senda, si se salva la circunstancia que no hay en él una apropiación espacial completa sino más bien un coloquio con el entorno que incluso penetra en la propia obra.

Signos de vida, mármol negro de San Luis

Nacido en Córdoba en 1988, hijo de un orfebre platero, Emanuel durante algún tiempo colaboró en el taller de su padre como artesano de la plata y adquirió el oficio. Sus yerberas, azucareras y mates, rastras y hebillas daban cuenta de una sensibilidad especial y una destreza poco común. Con el correr de los años en la búsqueda de mayor libertad incursionó en otros metales más accesibles que le permitieran la experimentación y el vuelo hacia la creatividad. Abandonó entonces el sentido utilitario de sus obras, amplió la escala y se adentró incluso en la abstracción.

Tiempo, mármol. Alto 50 cms.

Encontró en el cobre su mayor aliado. Dúctil, maneable y sensible el prehistórico metal le permitió vuelos de creatividad creciente a medida que iba desarrollando técnicas propias para trabajarlo. Sus “formas” fueron adquiriendo un denominador común: No hay en la escultura de Celiz la contundencia que encontramos, por ejemplo, en la obra de Botero sino más bien una estilización cercana a Giacometti. Pero, sobre todo en el lenguaje con que expresa el artista sus ideas y sus sentimientos se basa en lo que podríamos llamar un respeto espacial. No hay apropiación sino sugerencia de volúmenes en la tercera dimensión. El concepto puede asimilarse al dibujo de línea en las dos dimensiones, que mantiene la hoja en blanco, apenas delimitando contornos.

Mirando el horizonte, hierro laqueado. 120 centímetros

Este estilo propio de formas abiertas, en el que, como decíamos el entorno penetra en la obra se podría entender cómo un convite a que el espectador la complete según su sensibilidad. Esto es especialmente válido en sus obras abstractas que a menudo admiten distintas posiciones e incluso, en los casos en que están compuestas de partes independientes invitando a infinidad de variaciones. Todas las obras de Celiz son únicas y elaboradas íntegramente en forma personal. No hay fundidor ni ayudante ni casts.

Rumbo, cobre co óxidos de fuego y proceso de agua encerado.

Por añadidura, son obras perdurables. Esta condición referida a la escultura no hubiese tenido sentido unas décadas atrás. Sin embargo hoy, con el “arte efímero”, las performances y las obras site-specific cobra vigencia. Las de Emanuel son obras imperecederas incluso si se las instala a la intemperie. Los acabados de superficie en los casos de cobres, incluyen pátinas, óxidos al fuego y cuberturas de cera, según técnicas personales que el artista fue desarrollando paulatinamente. Cuando su insumo es el hierro recurre a un proceso de laqueado y si se trata de minerales (mármoles y alabastros) generalmente termina sus obras con un pulido cuidado sobre el que la luz aporta lo suyo.

Celiz expuso en su Córdoba natal, en San Luis, en Neuquén y en la ciudad de Buenos Aires. Obras de él pueden encontrarse en distintos sitios públicos de la provincia de Mendoza. Por mencionar algunos, Viña de Cobos, Cavas Wine Lodge y Finca Adalgisa. En diciembre próximo presentará una muestra en el Sheraton de la ciudad capital.

Ritmos, cobre y óxido de fuego con proceso de encerado

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

