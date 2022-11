Familias ensambladas: las claves para generar una buena convivencia

Los míos, los tuyos y los nuestros. Hoy las familias ensambladas son un fenómeno cada vez más frecuente. MDZ Radio conversó con Constanza Bonelli sobre cómo lograr una nueva conformación familiar de manera adecuada, integrando a cada una de los hijos de cada pareja.

“Las nuevas formaciones familiares son muy variadas. Las familias ensambladas representan a la creación de una familia que proviene de una separación de otra, puede conformarse por los hijos de otras parejas, o poseer hijos de la nueva conformación”, comenzó explicando Bonelli.

Según la especialista, cuando hay hijos que provienen de la familia que se separa, el fenómeno es más complejo, se genera una nueva familia partiendo de la ruptura de un proyecto que terminó, parte de un duelo, de angustia y dolor .

Además, Bonelli remarcó que los chicos ante las familias ensambladas, atraviesan un proceso más complejo, ya que están transitando un duelo que ellos no decidieron atravesar, donde deben resolver emociones más complejas. Ante esto es importante observar cómo funciona la unión entre los distintos hijos, con costumbres, valores y creencias distintas.

“Creo que se crea la posibilidad de crear lazos saludables, y lograr aprender del pasado. En cuanto a los chicos que están atravesando duelos complicados, es necesario que la unión sea paulatina y gradual, se debe estar atentos a si lo hijos necesitan un apoyo psicológico”, agregó la especialista.

Si la separación es muy conflictiva, Bonelli explico que la nueva unión no es fácil porque se trata de personas que no se vinculan bien. Si la separación ocurre en malos términos, puede pasar que una de las partes no tolere estas decisiones y tome a los hijos de rehén y en contra de lo que el otro decidió: “Los chicos quedan ahí atrapados en disputas que son muy complejas, muy dolorosas”.

Finalmente, la psicóloga explica que si la unión se da de manera saludable, la creación de una nueva unión familiar es algo positivo: "Es crecimiento, es salud psíquica, es encontrarnos con otros que elegimos para querer y para que nos quieran. Lamentablemente existen los extremos, de que esto salga muy mal o de que salga muy bien, sí puede salir muy bien y cuando sale bien es crecimiento, porque de nada sirve sostener vínculos enfermos y no separarte. Hay que separarse, hay que hacer el duelo, y estar tristes y hay que estar dispuestos a las nuevas posibilidades saludables”.