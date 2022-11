El Gobierno nacional confirmó un bono de fin de año: ¿quiénes lo recibirán?

El Gobierno quiere que diciembre llegue de la forma más calma posible, y que pase lo que pase en el Mundial de Qatar 2022, el humor social se mantenga en paz de cara al siempre agitado fin de año. MDZ accedió en exclusiva al documento en el cual Victoria Tolosa Paz confirmó que el Gobierno dará un refuerzo alimentario que rondará los 45.000 pesos para quienes están en las ciudades y conglomerados del interior, cuya inscripción ya está planificada y fue expuesta hoy en el Consejo Federal de Desarrollo Social.

Hace semanas que Eduardo Belliboni le había confirmado a este diario que si el Gobierno no ofrecía algo iba a haber un diciembre inolvidable. Cree el líder del Polo Obrero que la situación social no da más, que la inflación se comió el poder adquisitivo de los planes y que tiene que haber más planes para más personas con mayores montos, un esfuerzo fiscal que le exige a una gestión que no está preparada para darlo. En el Gobierno le confirmaron a MDZ que Sergio Massa sostiene la injerencia directa sobre la cantidad de planes y los montos, pero el pedido de Tolosa Paz llegó a oídos del presidente y Massa tomó nota. Belliboni insiste con que buena parte de los planes y las asignaciones van a las arcas de Fernando Chino Navarro del Movimiento Evita y nunca a organizaciones no kirchneristas.

Así entonces, MDZ supo que en Olivos empezó también a bosquejarse una novedad que incluye al sector privado, tal como anticipó este medio el domingo: un bono para el sector privado negociado con las cámaras empresarias. Con esto, el Gobierno quiere incluir públicos y privados para lograr impulsar fuerte el consumo en diciembre habiendo logrado congelar precios por cuatro meses. Así entonces se podría dar una situación anómala en la que aumente el consumo pero no se caliente la inflación producto del gélido plan de Precios Justos que lanzó Massa con la atenta mirada de Cristina Kirchner.

Massa sabe que la noche que termine el plan, los empresarios querrán -con razón- llevar sus precios a la actualidad, en un proceso de casi cien puntos inflacionarios en doce meses. El Gobierno confía en que si se sostiene el consumo y la inflación empieza a confirmar la tendencia a la baja -podría ser menos de 5 este mes en alimentos- , las condiciones para pensar en competir por la reelección estarían dadas.

Desde la oposición dicen que la inflación sólo tenderá a la suba por el congelamiento de precios y que el Gobierno sólo busca ganar algo de tiempo para llegar a marzo, cuando las paritarias empiecen a pedir el 120% como lo hizo Pablo Moyano, actual aliado de Alberto Fernández, a quien en privado le aseguró que le brindaría su apoyo en una eventual interna del Frente de Todos.