Cómo es el encuentro de almas con un paciente

Viernes tras viernes, sin abandonar su posición desafiante y repleta de cuestionamientos, Joaquín se acercaba al área de salud mental. Retazos de su historia se comenzaban a poner en juego, imágenes iban y venían, percepciones reales o alteradas de años de vivir en la calle entre las drogas y el alcohol, huellas de un abandono familiar y algunas noches en la penumbra de cárceles y comisarías. Joaquín aseguraba conocer los códigos de la calle más que nadie, cuestionaba la mirada de la sociedad sobre él. Se proyectaba como dueño y señor de la verdad y razonaba acerca del deber ser de la convivencia real entre las personas.

Lucila y su paciente Joaquín.

Relataba que desde que se fue de su casa no duerme, solo descansa el cuerpo, “...pero jamás esto” agregó señalando la cabeza. Pasaron algunas semanas en las que la ausencia de Joaquín se notaba, hasta que un viernes ingresó burlando límites al grito de “quiero hablar con mi psicóloga” mientras me buscaba entre la multitud. Intentaron contenerlo, y su voz seguía atravesando el bullicio. Llegó a mí, se desplomó en aquella silla contándome de un evento que irrumpió la noche anterior, sus ojos estaban envueltos en lágrimas y no quedaban rastros de aquella actitud desafiante, tal vez un momento de insight lo hizo volver en sí por un tiempo.

Lucila Aguirre dona un poco de amor en "¿Me regalás una hora?"

A pesar de sus cuestionamientos, Joaquín encontró en “su psicóloga” la esencia que caracteriza como objetivo principal a ¿Me regalás una Hora? Brindar atención primaria de salud y un trato de: cordialidad, dignidad y respeto a las personas en situación de calle o vulnerables. Ese día, me ánimo a decir, algo se movió en el alma de Joaquín.

Cada viernes su historia se escribe con mayor fluidez y menos resistencias.

* Lucila Aguirre

Psicóloga