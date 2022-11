Puente del Inca: fuerte enojo de los pobladores con el Gobierno

En los últimos días, vecinos de la zona de Puente del Inca se posicionaron en contra del proyecto presentado por el Ministerio de Infraestructura que desarrollará un polo turístico y prevé un reordenamiento territorial de la Villa de Puente del Inca.

Verónica Vargas, habitante de la villa cordillerana, comentó a MDZ el descontento de los pobladores y desmintió un supuesto consenso con el Gobierno respecto al proyecto de las Villas de Alta Montaña. “Nos quieren sacar de donde estamos trabajando, que es frente al Puente, para mandarnos casi al Cementerio de los Andinistas y hacer un polo turístico con gente que no es de la zona. Nos dejan sin nada porque dónde pretenden poner nuestros negocios no vamos a poder estar”, expresó.

“No nos tuvieron en cuenta en ningún momento, nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación. A Puente del Inca no vino a nadie a plantear, consultar, ni proponer nada. Al enterarnos del proyecto, hicimos la denuncia a la Comisión de Derechos y Garantías y a la semana subió gente del Gobierno -de varios ministerios y del Instituto Provincial de la Vivienda- a ‘explicarnos’, porque no nos explicaron nada. No tenían respuesta a nada de lo que les preguntábamos”, agregó.

Otro de los argumentos que presentan quienes habitan el famoso paraje cordillerano es que la propuesta de relocalización que les fue planteada tras iniciar el reclamo los ubica en una zona con peligros de derrumbes: “Ellos pretenden trasladar a toda una comunidad a más de 600 metros, en una zona que es inhabitable. No se puede construir ni mucho menos hacer casas porque ya hubo una avalancha que se llevó tres y murió gente allí”.

Además, plantean que las viviendas en las que habitan son propiedad del Ferrocarril y están fuera de la órbita del Estado provincial: "El Gobierno de Mendoza sólo tiene la guarda de Alta Montaña, tiene que cuidarla y embellecerla nada más. No pueden tocar los inmuebles que son nacionales. Las casas donde habitamos tienen más de 200 años y las quieren hacer museos".

De ser reubicados, denunciaron que eso generaría inconvenientes para los niños y niñas que están en edad escolar: "Los chicos no van a poder llegar a la escuela si los trasladan un kilómetro más abajo. Con el viento blanco, la nieve y el hielo va a ser imposible". "En el proyecto tampoco tienen contemplado un centro de salud, ni arreglar la escuela. No tenemos nada y no nos quieren escuchar tampoco", comentaron.

Las 27 familias que habitan Puente del Inca expresaron que están a favor de realizar cambios y mejoras que permitan incrementar la calidad de vida en la zona, ya que actualmente cuentan con pocos servicios y en mala calidad. Pero piden ser tenidos en cuenta a la ora de proyectar obras: “Agua no tenemos casi nunca y cuando hay, sale turbia; tenemos gas envasado y luz a través de un generador, la cual se corta muy seguido. Estamos de acuerdo con el progreso y que la zona crezca, mientras que sea con la población y nuestro consentimiento”, indicó Verónica.

Mejorar las condiciones para el turismo

A través del proyecto presentado por el Gobierno Provincial para la zona del paraje cordillerano incluye obras para generar un polo turístico sustentable con gastronomía, visitas culturales, comercios y esparcimiento.

El proyecto, con el cuál se modificará notablemente el paisaje de esta zona de alta montaña, responde al Plan Estratégico de planificación territorial que busca potenciar el desarrollo turístico y jerarquizar los atractivos ubicados en el Corredor Andino de la Ruta Nacional 7. Desde el Gobierno de la provincia informaron que se invertirán más de $3.000 millones para la refuncionalización integral de esta villa cordillerana, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 2014.